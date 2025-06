Ces Finales NBA auront UN GAME 7. Le Oklahoma City Thunder et les Indiana Pacers régalent depuis près de deux semaines et se disputeront le titre suprême à 2h00 du matin ce dimanche. Une saison entière qui se joue sur 48 minutes… Sortez les pop-corns, les cravates et tout ce qui vous fait penser à un grand événement.

Neuf ans que la planète NBA attendait ça. Bien sûr, la Draft, les immenses transferts, le premier week-end des Playoffs, la Trade Deadline, l’ouverture de la Free Agency ou encore le All-Star Game (lol) sont de grands événements, mais rien n’égale un Game 7 en Finales NBA. C’est le sommet du basket-ball, le zénith d’un sport vibrant, le plus beau point d’exclamation à une saison fantastique.

Dans l’histoire de la Grande Ligue, 19 Finales se sont jouées en sept matchs, mais seulement cinq lors des 36 dernières années. Et si, ces derniers-temps, beaucoup de ces rencontres décisives en Playoffs ont été à sens unique, les statistiques historiques dans les séries pour le titre poussent à l’optimisme. Sur ces 19 batailles, sept se sont terminées à moins d’une possession d’écart ; seulement quatre ont vu une équipe s’imposer de plus de dix points.

La dernière en date ? Un soir de juin 2016 légendaire qui a fait la légende de Kyrie Irving, LeBron James et malgré eux des Golden State Warriors. Il n’y aura pas autant d’enjeu historique ce dimanche entre le Thunder et les Pacers, mais ces Finales, qui n’emballaient initialement pas le grand public, se sont frayées une place parmi les meilleures du basket-ball moderne.

Du basket sublime, deux équipes collectives à souhait, des défenses étouffantes, des facteurs X exceptionnels, des leaders qui sortent de leur boîte au moment où on ne les attend plus. Ce Game 7 a tout pour être un cocktail réunissant tous ces facteurs, à condition que l’enjeu ne l’emporte pas sur le jeu !

Le Thunder aura son destin en main, à domicile. Sur la saison, ils semblent être la meilleure équipe, avec les leaders les plus en forme et une puissance collective inégalée. Mais en face ce sont les Pacers, l’équipe la plus résiliante, surprenante et séduisante de ces Playoffs. Beaucoup ne les imaginaient pas passer les Bucks, alors ce n’est pas un dernier match loin de chez eux qui les déviera de leur trajectoire. Tyrese Haliburton et ses coéquipiers visent la lune et ne semblent pas vouloir se contenter d’étoiles.

Si les fans NBA digèrent 82 matchs de saison régulière par an, des Playoffs de deux mois et sacrifient leur sommeil, c’est pour ce genre d’événements. Quels que soient les enjeux de lundi prochain, le sommeil sera sacrifié, parce qu’on peut ne vivre ces moments qu’une fois par décennie. Rendez-vous dimanche à 2h00 du matin au Paycom Center, épicentre de la planète sport et de notre passion !