Le Thunder menait 3-2. Tyrese Haliburton, la star des Pacers, était très amoindrie, et le match 5 avait laissé transparaitre un virage important dans cette finale NBA, avec une équipe d’OKC semblant avoir pris le dessus. Et comme prévu le Thunder… s’est fait exploser par Indiana. Quelles Finales, vraiment, merci la vie.

Saison magnifique, Playoffs magnifiques, Finales incroyables.

Décidément, jusqu’au bout cette saison, la NBA a décidé de nous gâter.

Cette nuit les Pacers avaient tout à perdre, le Thunder avait les faveurs des pronostics et une chance de terminer le travail, mais cette nuit c’est un acte de résilience incroyable qui a été offert par Indiana. Les joueurs de Rick Carlisle avaient décidé que ça ne s’arrêterait pas ce soir, et on a vu pendant 48 minutes une équipe désireuse de ne pas laisser respirer l’autre, dictant son tempo, devant son public. Le basket.

Un premier quart-temps pour se jauger, pour OKC le duo Shai Gilgeous-Alexander / Jalen Williams démarre fort, pour les Pacers c’est Andrew Nembhard qui décoche les premières flèches, et Obi Toppin qui lâche une belle rentrée. Le moment bascule du match ? Un deuxième quart-temps phé-no-mé-nal des Pacers, n’ayons peu ni des mots ni des tirets.

Tyrese Haliburton en chef de file qui ne s’avouera jamais vaincu ni blessé, Pascal Siakam en leader offensif, véritable carnivore dévorant les espaces, TJ McConnell qui s’affirme définitivement comme le remplaçant parfait sous ses airs de joueur de fléchettes, et un écart qui monte inexorablement car la défense des Pacers étouffe littéralement chaque seconde de possession adverses. 36-17 au deuxième quart, ça fait +22 à la mi-temps, et même si on a vu des remontadas plus impressionnantes encore, il y a cette nuit quelque chose dans l’air qui nous dit que de remontada il n’y aura pas.

😭😭😭😭😭 les commentateurs portugais sur le tomar de Siakam je suis mort c’est quoi ce poulet ????? pic.twitter.com/XLqhJMERNc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2025

Les quatre premières minutes indigentes du troisième quart semblables à un Metz-Montpellier un dimanche à 18h30 n’y changeront rien, Indiana frappe encore en premier et la tentative de retour d’OKC (à -15 tout de même) n’y changera rien, puisque ça réaccélère derrière avec Obi Toppin et Pascal Siakam de nouveau, puis ce coquinou de Ben Sheppard qui termine la bête au buzzer du troisième quart, quand y’a tout qui va yatoukiva.

pic.twitter.com/INqHdI3Eu7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2025

90-60 après trois quart-temps, révise ta table de 3 avec Indiana, et donc, au final, ce score de 108-91 après avoir fait croquer tout le monde dans le garbage time, on passera rapidement sur l’exclusion du mariole de service James Johnson, on ne veut pas de problème.

Conclusion exceptionnelle de ce match non moins exceptionnel des Pacers ? Dimanche à 2h la planète basket vivra au rythme de la NBA, avec une saison de 100 matchs qui se jouera sur 48 minutes. Merci la vie.