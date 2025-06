EuroBasket : l’équipe de France domine la Grèce et se qualifie pour les 1/4 de finale (92-56)

Au terme de 48 minutes marquées par la maîtrise collective, l’équipe de France féminine a dominé la Grèce et déjà assuré la 1ère place de son groupe à l’EuroBasket 2025. Après un match complexe face à la Turquie, voilà une victoire qui fait du bien.

Il a fallu une mi-temps pour vraiment se mettre dans le rythme de la rencontre. Des grecques poussées par leur public, les doutes de la Turquie encore dans les esprits. Mais face à tout cela, les Bleues ont trouvé la parade : le collectif. Un collectif sublimé par de belles individualités. Janelle Salaün, toujours au dessus de la concurrence, gérant ses duels avec une facilité qui nous fait dire qu’on sera toujours heureux qu’elle soit en équipe de France.

The future is safe for 🇫🇷 😌#EuroBasketWomen x @FRABasketball pic.twitter.com/vTzqigNxCI

— FIBA Women’s EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 19, 2025

Bien secondée par Iliana Rupert et Migna Touré, mais également Pauline Astier (qui devrait peut-être jouer plus), Salaün a pu cette fois compter sur une équipe au top dans l’esprit du début à la fin. La deuxième mi-temps n’aura été qu’une formalité tant la Grèce a été dominée dans l’ensemble des compartiments du jeu.

Avec ce succès, les Bleues font un grand pas puisqu’elles assurent la première place du groupe et une place en quarts de finale de l’EuroBasket. Il reste la Suisse à affronter, ce samedi (16h30) avant de passer aux choses sérieuses. D’ici là, il faudra faire preuve du même sérieux que ce soir, pour avancer avec la confiance comme fer de lance.