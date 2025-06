NBA Mock Draft 2025 : voici nos picks 1 à 15 ! Apéro TrashTalk

Grand classique de chaque année, voici notre Mock Draft 2025 ! Des choix 1 à 15, on a argumenté chaque sélection, de Dallas à San Antonio en passant par Brooklyn, Houston et Washington. Dylan Harper et Cooper Flagg en 1 et 2 c’est safe ? Qui va prendre Ace Bailey ? Et que vont faire les Bulls ou les Raptors à leur place ? Installez-vous, voici 2h de vidéo pour se préparer à la Draft 2025 !