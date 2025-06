James Johnson a fait du grand James Johnson ce jeudi soir lors du Game 6 entre le Oklahoma City Thunder et les Indiana Pacers. Demandé par son public dans le Garbage Time, l’ailier-fort a fait son entrée et s’est fait exclure en moins de deux minutes. La conclusion d’une soirée parfaite pour les fans vêtus de jaune.

Pour ceux qui ne connaitraient pas James Johnson, c’est un joueur de basket-ball célèbre pour son bilan de 27 victoires pour 0 défaites lors de combats de MMA et de Kickboxing. Chaque année, les autres joueurs NBA votent pour lui lorsqu’il faut désigner une personne avec laquelle ils ne veulent pas se battre sur un parquet.

Le vétéran des Indiana Pacers en a conscience et profite de son statut pour parfois devenir une parodie de lui-même, comme cette nuit. L’ailier-fort a envoyé une charge sur le pauvre rookie Dillon Jones moins de deux minutes après son entrée en jeu et s’est fait exclure par les arbitres… avec le sourire !

James Johnson got ejected after playing ONE minute 😭😭😭 pic.twitter.com/iItobKBYeh

— BricksCenter (@BricksCenter) June 20, 2025

Avant cela, il avait eu le temps de casser le Plexiglas sur un tir ; une entrée absolument fracassante.

James Johnson n’a plus le niveau pour rester longtemps sur un parquet NBA, mais cette image de bodyguard combinée à son énergie sur le banc de touche et son expérience dans la Grande Ligue en font un vétéran rêvé pour cette équipe des Pacers et un chouchou des fans.

Ce genre de “performances” ne peut que renforcer cette image.