En Finales NBA, un leader ne suffit pas, deux leaders, parfois, ne suffisent pas. Trois leaders ne suffisent pas, quatre leaders ne suffisent pas… ça ressemble à du Jeff Tuche mais tout ça pour vous dire que, parfois, en Finales NBA, la lumière peut aussi venir du banc.

Quoiqu’il arrive désormais, dimanche lors du Game 7, les fans des Pacers se souviendront des Finales NBA qu’ont lâché leurs deux remplaçants de (grand) luxe, TJ McConnell et Obi Toppin.

Venant d’un banc sur lequel, logiquement et habituellement, Bennedict Mathurin est censé être le plus dangereux, ce sont bien Obi et TJ qui font du sale quasiment à chaque match et cette nuit encore, dès leur entrée sur le terrain au deuxième quart notamment, le Thunder a pris la foudre comme jamais dans cette série. Tout sauf un hasard.

Bench players with 70+ points, 30+ rebounds, 12+ threes in a Finals:

— Robert Horry

— Obi Toppin

That’s it. pic.twitter.com/pG03FwqwwB

— StatMuse (@statmuse) June 20, 2025



Dans un rôle de catalyseur, en défense avec ses 9 rebonds et 4 interceptions ou en attaque avec ses 12 pions et 6 passes, TJ McConnell a de nouveau prouvé qu’on peur réussir au plus HAUT niveau avec une dégaine de chauffagiste, et on ne souhaite aujourd’hui à personne sur cette planète de se farcir 5 minutes d’un TJ énervé… Obi Toppin ? Plutôt finisseur, de près comme de loin, à des années lumière du shooteur unidimensionnel qu’il fut jadis, on en oublierait presque qu’il est l’un des trois ou cinq plus féroces dunkeurs de la Ligue tellement il a rajouté de cordes à son arc depuis qu’il vit dans l’Indiana. Tout ça nous donnant au final un Obi meilleur scoreur de son équipe sur un Game 6 victorieux en Finales NBA, bah pourquoi pas hein.

TJ McConnell is the first bench player in NBA history with

60+ points

25+ assists

15+ rebounds

in an NBA Finals. pic.twitter.com/Tpwvz1vPLq

— StatMuse (@statmuse) June 20, 2025



Deux incroyables joueurs, pas forcément prédestinés à impacter autant une finale NBA, mais qui montrent aussi, comme Boris Diaw en 2014 ou Andre Iguodala en 2016, qu’une bague peut très bien aller se chercher sur de l’intelligence dans les rotations et l’abnégation de certains joueurs moins référencés, moins attendus en tout cas. Bref il faut de belles histoires en NBA, et depuis quelques jours ces deux loulous ont une bien belle plume pour nous l’écrire…