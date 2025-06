Pendant que les Pacers matraquaient OKC à la bonne franquette, il y avait aussi deux matchs de WNBA, avec des Françaises sur le pont au passage. On vous résume rapidement tout ça !

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la nuit ? Plutôt une surprise, avec la victoire du Mercury sur les terres du Liberty. Breanna Stewart était injouable (35 pions), Sabrina Ionescu était plutôt dans la plantation (3/16 au tir dont 1/10 du parking) et Marine Johannes a scoré un peu (6 points), mais Phoenix était venu pour faire un coup et s’est appuyé sur une Alyssa Thomas over solide et sur l’ancienne chouchoute de Charnay Monique Akoa Makani, décidément en pleine bourre sur ce début de saison (21 points et 6 passes). Deuxième défaite de la saison seulement pour les New-yorkaise, y’a pas le feu à l’Hudson comme dirait l’autre.

now you know. pic.twitter.com/sIHMmJD1n3

— Golden State Valkyries (@valkyries) June 20, 2025



Dans le deuxième match de la soirée comment parler de surprise tant les Valkyries continuent d’étonner en ce début de saison. La franchise toute fraichement créée a vu quelques unes de ses cadres partir pour l’Euro (Janelle Salaün par exemple), mais d’autres prennent le relais et parmi elles Carla Leite, puisque la Française était encore titulaire, a joué 20 minutes et a apporté 8 points, 4 passes et toujours plus de peps et de lol, ouais on adore les petits mots. En face Caitlin Clark a dévissé avec un 3/14 au tir, tant Pi, voilà ce que ça fait d’affronter la pépite de Poissy.

Rookie Carla Leite is in the ZONE!

8 PTS in the first half for the @valkyries

IND-GSV | Prime pic.twitter.com/IozaSvHKNP

— WNBA (@WNBA) June 20, 2025

carla leite almost left the building 😭😭😭 pic.twitter.com/Pomv93euEg

— correlation (@nosyone4) June 20, 2025

Le programme de ce soir