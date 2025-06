Comme en 2005, en 2010, en 2013 ou en 2016, on aura donc un Game 7 en Finales NBA. Dimanche, 2h du matin et, dinguerie, commenté en direct sur la chaine YouTube de TrashTalk !

Un canapé, des micros, Alex, Bastien et Simon. Des pizzas, des voisins, et peut-être un scénario historique… que l’on vivra donc, dans tous les cas, tous ensemble.

Car le jeu en vaut la chandelle, parce qu’un Game 7 c’est pas souvent, et parce qu’on avait vraiment envie de vivre tout ça avec vous, pour de vrai. Lien de la grosse fiesta à venir juste ci-dessous, et nous on se dit à demain !