On connait depuis hier l’adversaire de l’Équipe de France en quarts de finale de l’EuroBasket. Il s’agit de la Lituanie de Juste Jocyte, et il faudra prendre les Baltes très au sérieux.

Après un parcours parfait en phase de poule avec trois victoires en trois matchs, les Bleues ont rempli leur premier objectif – évident – à savoir se qualifier pour les quarts. Fun fact, c’est même la neuvième fois consécutive qu’elles sortent des poules d’un Euro sans la moindre défaite, ça rigole AP.

Après la ballade suisse d’hier, Jean-Aimé Toupane et quelques filles de l’équipe ont peut-être bien maté le dernier match de la journée, à savoir Italie – Lituanie. Pourquoi ? Tout simplement car il y avait sur le terrain l’adversaire des Bleues en quarts, le perdant du match pour être plus précis. Pas de suspense inutile, c’est donc l’Italie qui s’est imposé, à domicile, pour valider là aussi un joli 3/3. Petit tremblement de terre puisque la Serbie sort dès les poules avec trois défaites en trois matchs, et c’est donc la Lituanie qui termine deuxième et qui aura l’honneur d’affronter les vice championnes olympiques en quarts de finale.

Après la Turquie, la Grèce et la Suisse, l’Équipe de France se farcira cette fois-ci du basket bien balte bien académique, et retrouvera un visage bien connu du championnat de France. Vous connaissiez Juste Leblanc ? Eh bien Juste, elle, c’est juste son prénom, et son nom n’est pas Leblanc mais Jocyte. Juste Jocyte, 19 ans et en France depuis environ 35, talent unique dès les catégories jeunes et désormais l’une des meilleures joueuses au monde. Draftée en 5 cette année par les Valkyries, Juste a néanmoins préféré mettre l’accent sur sa sélection dans un premier temps, puis sa saison en club, puisque elle a quitté l’ASVEL il y a quelques semaines pour Gerone, club espagnol qui jouera l’Euroligue.

Meilleure joueuse lituanienne sur cet Euro, Juste Jocyte tourne en 15,7 points, 5 rebonds et 5,7 passes et a notamment lâché une pépite de match contre les Serbes jeudi (15/8/8).

Les Bleues savent donc à quoi s’en tenir et il faudra également avoir à l’œil les grandes Sventoraite et Juskaite, mais il semble tout de même que les Bleues ont une belle marge avant le début de ces quarts de finale. Rendez-vous mardi à 16h30, y’en a plus que trois à gagner.