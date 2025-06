Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche, et cette semaine la campagne Gabby All-Star prend de l’ampleur !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Un record de franchise pour commencer la semaine, un premier double-double en carrière pour la terminer. Gabby Williams est incroyable sur ce début de saison et rend la WNBA gaga. Meilleure intercepteuse de la Ligue et officieusement sa meilleur défenseur, la boss a son premier All-Star Game dans le viseur et ce ne serait pas un scandale.

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 14,4 points à 49,3% au tir dont 43,5% du parking, 82,4% aux lancers, 4,5 rebonds, 4,5 passes, 2,5 steals et 0,5 contre en 34,1 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Un peu de temps de jeu face aux Sparks, quasiment rien contre les Aces avec le premier match de sa saison terminé avec une bulle. Début de carrière frustrant pour Dominique, ça va venir. Mais c’est frustrant. Mais ça va venir.

Seattle Storm @ Los Angeles Sparks : 7 points à 3/7 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 13 minutes

Seattle Storm @ Las Vegas Aces : 0 point à 0/1 au tir, 1 passe en 4 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,4 points à 54% au tir dont 0% du parking, 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,8 passe, 0,2 contre et 0,2 steal en 9,1 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Semaine un peu chaotique pour notre MJ national, avec un match compliqué individuellement face au Dream et une deuxième défaite cette saison contre le Mercury. Pas de panique néanmoins, avec un objectif clair pour Marine et ses pineco : le back-to-back pour le Liberty.

New York Liberty vs Atlanta Dream : 2 points à 1/5 au tir dont 0/3 du parking, 6 rebonds et 2 passes en 19 minutes

New York Liberty vs Phoenix Mercury : 6 points à 3/8 au tir dont 0/5 du parking, 2 rebonds, 1 steal et 1 contre en 22 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 5,7 points à 38,2% au tir dont 29,6% du parking, 1,4 rebond, 1,7 passe, 0,7 steal et 0,1 contre en 18,2 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Elle est de retour sur le banc après avoir été titularisée une dizaine de matchs. Toujours dans le dur collectivement avec un bilan famélique, mais Bria fait le job et n’a rien à se reprocher, en attendant de retrouver Leïla Lacan à son retour de l’Euro.

Connecticut Sun vs Chicago Sky : 6 points à 3/10 au tir dont 0/3 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 2 steals en 30 minutes

Connecticut Sun @ Indiana Fever : 2 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 1 passe en 14 minutes

Connecticut Sun vs Dallas Wings : 7 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 2 steals en 17 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 7,2 points à 32,6% au tir dont 31% du parking, 84% aux lancers, 1,6 rebond, 2,8 passes et 0,9 steal en 20,8 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Avec le départ de Janelle Salaün et Julie Vanloo à l’Euro, Carla a retrouvé du temps de jeu et même une place de titulaire avec des Valkyries qui étonnent. Percutante bien que maladroite de loin, la meneuse s’est fondue sans surprise dans le moule WNBA et envoie du gros highlights à la pelle. La belle histoire de ce début de saison chez nos Françaises !

Golden State Valkyries @ Dallas Wings : 8 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking, 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Golden State Valkyries vs Indiana Fever : 8 points à 4/7 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 4 passes et 1 steal en 20 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 6,9 points à 40,3% au tir dont 10,7% du parking, 84,6% aux lancers, 1,3 rebond, 2,2 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en en 16,7 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle a rejoint les Bleues à l’Euro et elle est la meilleure scoreuse de l’équipe sur les trois premiers matchs. Janelle WNBA Salaün.

Golden State Valkyries @ Dallas Wings : DNP

Golden State Valkyries vs Indiana Fever : DNP

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,8 points à 39,1% au tir dont 40% du parking, 90,9% aux lancers, 5,9 rebonds, 1,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 28,4 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Elle rejoindra Golden State après l’Euro, en espérant pouvoir narguer Julie Vanloo avec sa médaille d’or.

Golden State Valkyries @ Dallas Wings : DNP

Golden State Valkyries vs Indiana Fever : DNP

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Elle aussi avec les Bleues, elle s’était entendu avec le Sun pour rejoindre la Grande Ligue après l’Euro.

Connecticut Sun vs Chicago Sky : DNP

Connecticut Sun @ Indiana Fever : DNP

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : –

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes