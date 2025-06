WNBA : Gabby Williams en mode cambrioleuse all-time avec le Storm

Grosse nuit en WNBA avec six matchs. Il y a eu de la perf dans tous les sens, quelques surprises, et surtout une Gabby Williams rayonnante défensivement, qui devient une référence historique au sein de sa franchise du Storm. Allez, on fait le point sur tout ça !

Les résultats de la nuit :

Tour d’horizon global avant de se focus sur notre Gabrielle nationale. Caitlin Clark continue son retour en grande pompe en s’imposant avec Indiana contre le Sun. Pas besoin de s’employer autant que contre le Liberty : un petit 20/1/6, une baston générale causée, et c’est réglé, le Fever repart avec la win. Dans le même temps, Angel Reese a elle aussi fait des étincelles avec une ligne statistique très solide à base de 17 points, 10 rebonds et 5 passes, à plus de 50% au tir attention ! Malheureusement comme souvent dans sa rivalité avec Clark, l’une gagne, l’autre perd. Reese a du s’incliner face aux Mystics d’une immense Brittney Sykes (32 points à 13 sur 24), Chicago reste au fond de la Conférence Est.

Toujours côté Atlantique, Sabrina Ionescu a amorcé un comeback dans le troisième quart-temps qui a permis au Liberty de l’emporter face à Atlanta. Deuxième match de suite à 34 points pour la championne WNBA 2024, une première dans sa carrière. Direction Dallas désormais, où les Wings ont surpris Golden State pourtant large favoris. Carla Leite n’a pas pu faire grand-chose face à une Paige Bueckers en jambe avec 20 points, 4 rebonds et 2 assists. Une prochaine fois Carla ! Et enfin, le Lynx du Minnesota s’est imposé sans grande surprise face aux Aces toujours aussi irrégulières, et qui avait pourtant réalisé une superbe première mi-temps. Mais rien à faire, Minny l’emporte et pointe désormais en tête de la ligue avec un bilan quasi parfait de 11-1.

SABRINA IONESCU IS UNREAL 😤

Back-to-back 34-point games for the first time in her WNBA career ‼️ pic.twitter.com/SpoyyPYcva

— SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2025

Tour d’horizon complété, maintenant on peut s’attaquer au plus croustillant : Gabby Williams, tout simplement. Déjà, le Storm s’est imposé très largement (33 points d’avance) face aux Sparks privés de Kelsey Plum. Au premier abord, pas grand chose à relever dans les stats. On vous parle souvent de Gabby Williams pour ses performances offensives, mais c’est oublier que la dame est l’équivalent d’une lionne à qui on aurait volé ses bébés en défense, et c’est à cette partie de son jeu que l’on va s’intéresser aujourd’hui.

Parce que si la frenchie nous a servi un match offensif très correct mais sans être exceptionnel (11 points à 5 sur 10 avec 7 caviars distribués), de l’autre côté du terrain, c’est quoi le mot déjà ? Ah oui : historique. 8 interceptions, je répète, 8 interceptions en seulement 29 minutes de jeu ! Record de franchise battu, Gabby aurait même pu aller chercher le record WNBA (10) mais vu la physionomie du match, elle n’a joué que deux minutes dans le dernier quart. Énorme coup d’éclat pour l’arrière française qui ne cesse de nous régaler depuis ce début de saison et qui mène la ligue au nombre d’interceptions par match. Ça c’est du très très lourd !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Histoire d’être complet, on souligne également le joli match de Dominique Malonga avec ses 7 points et 3 rebonds en 13 petites minutes, et c’est tout pour cette nuit. Un seul match ce soir avant de retrouver plus de Françaises dans deux jours, un duel Carla Leite – Caitlin Clark, ça donne envie quand même non ?

Le programme WNBA du soir