Quand on a demandé à votre rédacteur préféré de claquer le bilan de la saison des Mavericks, il a évidemment accepté, mais à la condition de se prendre 40 jours off pour s’y préparer. Parce que c’est pas un bilan là, c’est un roman, peut-être l’une des saisons les plus chaotiques de l’histoire du sport professionnel contemporain. Ouais, on part fort dans les superlatif. Allez, c’est parti pour le bi… roman.

Ce que TrashTalk avait annoncé

Au lendemain d’une Finale NBA et avec un Luka Doncic qui va entrer dans son prime, impossible de ne pas imaginer les Mavs rester pas trop loin du sommet de la Conférence Ouest. On partait donc sur une fourchette à 52/54 victoires, Alex voyait même Luka être MVP alors que Bastien l’imaginait aisément aller taquiner les 40 pions de moyenne, on en est là. Bref, si Luka est là tout va, oui, on commence déjà à taquiner.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Allez, commençons comme si de rien n’était, ça pétera bien assez vite dans les paragraphe ci-dessous. Un début de saison agréable, avec Klay Thompson qui réussit ses débuts, les Spurs vaincus dans le derby, et Kyrie Irving qui fait la totale aux Wolves. Le finaliste en titre est prêt à en découdre, youpi. Masterclass mais défaite face aux Nuggets malgré un Kyrie une nouvelle fois étincelant, Klay qui affronte les Warriors pour la première fois de sa carrière, PJ Washington qui s’éclate, bref le début de saison à Dallas est un long fleuve tranquille et Luka Doncic, dans une forme quelconque puis blessé au poignet, envoie quelques grosses perfs mais ne se tue pas à la tâche non plus, et dire qu’il était déjà en train de… creuser sa tombe.

Le 16 décembre Lulu envoie son premier gros festoche de la saison avec un 45/13/11 de toute bôté contre les Warriors, mais lors du Christmas Day face aux Wolves c’est le choc puisque le génie slovène se blesse et voit son absence portée à… un mois, il va falloir de nouveau apprendre à vivre sans Luka, après tout ça ne s’était pas si mal passé en début de saison. Les Mavs s’occupent comme ils peuvent en l’absence de Lulu Don, avec notamment… un bon échange de marrons chauds entre Naji Marshall et Jusuf Nurkic (Suns) ou 46 points de Kyrie face aux Blazers. Puis vient une période assez pénible avec Kyrie qui se prend une hernie de plein fouet, Daniel Gafford qui se fait la cheville, suivi par Derek Lively quelques jours plus tard, et les Mavs sont à deux doigts de rappeler Ian Mahinmi dans le roster. Maxi Kleber est à son tour…….. STOOOOOOOOOOOOP QUOI HEIN COMMENT QU’ESR-CE QU’IL SE PASSE NON C’EST PAS POSSIBLE DITES-MOI QUE JE REVE.

Luka Doncic est transféré aux Lakers contre Anthony Davis ?!?!?!?

Planète basket KO technique, absolument personne ne l’avait vu venir, Luka Doncic n’était même pas au courant et on a du mal à y croire, LeBron James en personne n’était pas au courant mais on n’y croit pas du tout, et en ce 2 février 2025 la NBA est complètement groggy, aplatie par cette nouvelle, écrasée par la surprise. Et à partir de ce 2 février 2025, plus rien à Dallas ne sera jamais pareil… Nico Harrison (GM) et les proprios des Mavs deviennent les ennemis publics n°1, le premier nommé multipliant les avis désastreux et/ou lunaires, les seconds étant rapidement accusés de vouloir saborder la franchise dans un but de délocalisation vers Las Vegas, on vous passe les détails car désormais… Luka Doncic est un Laker et Anthony Davis un Maverick, il va falloir s’y faire.

Le… deuxième meilleur joueur de l’histoire de la franchise dégagé comme les eaux usées d’un bidet, voilà qu’il faut repartir au turbin. Caleb Martin est récupéré par les Mavs contre Quentin Grimes, super génial, et pour le premier match d’AD avec les Mavs lors du premier match à Dallas depuis la secousse, AD est injouable au premier quart puis se blesse, donnez-moi de la Javel qu’on en finisse. Le 26 février les Mavs affrontent Luka Doncic et les Lakers et Luka envoie un triple-double respectueux (19/15/12). Les semaines suivantes sont un véritable cauchemar pour la franchise texane, entre les blessures qui affectent absolument tout le roster, la direction qui AUGMENTE le prix des billets, et des déclas tapageuses absolument toutes les semaines, comme si la front office de la franchise n’avait qu’une idée en tête : la détruire…

Fin de saison pour Kyrie Irving, Jason Kidd à deux doigts de déclarer forfait par manque de joueurs et cette phrase est réelle, mais comme par magie et grâce au mode tanking démarré par les Blazers et les Spurs, le play-in tournament reste d’actualité, ce qui serait une toute petite éclaircie tout de même dans cette saison tellement tourmentée… Autre éclaircie : Anthony Davis revient finalement aux affaires et offre notamment aux Mavs une grosse victoire contre Atlanta, mais le gros évènement du printemps c’est évidemment le retour de l’enfant chéri du peuple de Dallas, Luka Doncic, qui débarque avec les Lakers le 10 avril en toute fin de régulière. Résultats des courses : 45 points, 8 rebonds, 6 passes, beaucoup de pleurs et énormément d’amour entre Lulu et ses fans, dans une soirée qui restera probablement gravée dans la mémoire du joufflu blondinet.

A quatre jours du play-in tournament, que les Mavs joueront face aux Kings c’est officiel, Anthony Davis préchauffe avec un 23/13/10/7 bien complet bien Hakeem bien Wemby, et ce play-in les Mavericks vont même le gagner (!) pour s’offrir une dernière chance de Playoffs contre Memphis. Malheureusement cette dernière marche sera trop haute avec une défaite contre les Grizzlies, malgré 40 pions d’AD pour ponctuer cette (très bizarre) saison. Stop, on arrête les frais car notre santé mentale et celle – surtout – des fans de Dallas a besoin de repos, mais comment ne pas évoquer pour terminer, cette soirée du 13 mai, Lottery de la Draft lors de laquelle les Mavericks se verront offrir le 1er choix de la Draft (Cooper Flagg) malgré un pourcentage de chance de 1,8% au départ… Montagnes russes d’émotions, décidément notre cœur est mis à rude épreuve.

L’image de la saison

Une conférence de presse absolument lunaire où l’on y parle de la défense qui fait gagner des titres, de l’IMC de Luka Doncic et de la popularité de Luka auprès de la fanbase des Mavericks. Vous connaissez ce mood lorsque vous voudriez vous transformer en flaque d’eau pour disparaitre du champ, eh bien force à Jason Kidd qui, ce jour-là, a du vivre une expérience assez psychédélique, aux côtés d’un Nico Harrison explosant comme jamais la jauge du ridicule, du hors-sol. La NBA, quel spectacle, vraiment.

Pourquoi on peut sourire

Parce que, mine de rien, les Mavs possèdent sur le papier l’un des rosters les plus intéressants qui soient. Kyrie Irving à la mène, Klay Thompson à ses côtés, ça reste élite. Anthony Davis entouré d’un trio Lively/Washington/Gafford ? L’une des meilleures raquettes de la Ligue. Rajoutez à cela l’émergrnce tout de même assez probable de Cooper Flagg et les Mavs présentent déjà l’un des cinq les plus solides de NBA, avant même le début de la Free Agency, oups, voir paragraphe suivant.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que les dirigeants des Mavs sont de gros blaireaux. Désolé, c’est Chat GPT qui vient d’écrire à notre place. Avec de vrais mots ? On peut faire la gueule car Nico Harrison a prouvé (rappelé) en février que la NBA était devenue quasiment uniquement un business, et que tout ce qui se rapprochait de près ou de loin à un contrat moral n’avait plus lieu d’être. L’année 2025 restera à jamais celle où les Mavs ont cassé les codes, ont cassé la NBA, nous ont sapé le moral et enlevé cette petite étoile qu’on a depuis toujours au fond des yeux.

Et la suite ?

Daniel Gafford, PJ Washington et surtout Kyrie Irving entrent dans leur dernière année de contrat, mais le défi des Mavericcks sera ailleurs cette année, il sera double. 1) Propulser Cooper Flagg parmi les joueurs qui comptent, le plus vite possible, afin qu’il devienne rapidement le visage de la franchise et si possible de la NBA. ce qui induit notre 2) tenter de tourner la page le plus vite, les Mavs doivent bien ça à leurs fans. Une gestion saine et une communication réfléchie, c’est pas gagné, avec un Flagg qui fait ce qu’il peut pour nous faire oublier que sa franchise a effectué en février dernier le transfert le plus désastreux de l’histoire, au moins humainement.

Source stats : TrashTalk