Stephen Curry et Klay Thompson ont été coéquipiers pendant 13 ans et sont de très grands amis … mais ils sont encore de plus grands compétiteurs. Les deux hommes s’affrontaient pour la première fois de leurs carrières et n’ont pas hésité à se rentrer dedans l’un l’autre à coup de célébrations, de gros shoots, mais aussi de fautes.

Stephen Curry déclarait il y a quelque jours qu’il “détestait voir le n°31” de Klay Thompson aux Dallas Mavericks et que cette rencontre entre les Golden State Warriors et la nouvelle équipe de son coéquipier de (presque) toujours allait être bizarre. Cette nuit, les deux hommes s’affrontaient pour la première fois de leurs carrières et ont laissé leurs instincts de compétiteurs prendre le dessus.

Dès la première action du match, le meneur de la franchise de San Franciso se colle sur son ami en défense, le duel psychologique est lancé … et le physique n’est pas en reste. L’arrière des Mavs rentre dans son ancien partenaire de back-court et commet trois fautes sur lui en une seule mi-temps.

Mais le duel se fait aussi dans la bonne humeur, lorsque Stephen Curry pique le ballon de Klay Thompson et file en contre-attaque, ce dernier n’hésite pas à se marrer.

Klay Thompson qui se marre après que Stephen Curry lui ait piqué le ballon 😭😭😭pic.twitter.com/jCbzNCXs2c

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2024

Lorsque le nouveau texan enchaîne deux tirs de loin de suite et vole la célébration de son ami, ce dernier secoue la tête amusé.

Back-to-back 3’s🎯

(La réaction de Steph 😅😂)pic.twitter.com/QE866UOhFi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2024

Lorsque le Chef lui rentre un and-one sur la tête, il le cherche du regard … vous avez compris l’idée.

STEPH CURRY FLOATER… plus the foul 💪

What a first half of Warriors-Mavericks #EmiratesNBACup action on TNT! pic.twitter.com/O25E3dCUgA

— NBA (@NBA) November 13, 2024

Finalement, c’est Stephen Curry qui a eu le dernier mot grâce à un dernier quart-temps exceptionnel. Ses Warriors se sont imposés 120 à 117 et le meneur de jeu a inscrit 37 points dont les 12 derniers de son équipe

Klay Thompson n’a pas démérité avec 22 unités à 6/12 de loin, mais doit déjà être assoiffé de revanche ; elle aura lieu le 12 février prochain !