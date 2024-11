La NBA Cup était de retour cette nuit et nous a offert de grands moments. Entre la victoire surprise des Hawks, la bourde d’Erik Spoelstra et le match dingue entre Stephen Curry et Draymond Green, on s’est régalés. Le récap complet, c’est ci-dessous !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Zaccharie Risacher n’est pas passé loin de son premier double-double en carrière en NBA avec 8 points et 9 rebonds. Rajoutez à cela 3 interceptions et un +/- de +12 en 24 minutes.

Moussa Diabaté a lui réussi ce premier double-double en carrière : 12 points et 15 rebonds !

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Tidjane Salaün avec 3 points et 6 rebonds en 21 minutes.

Presque la même ligne de stats pour Guerschon Yabusele face aux Knicks avec 3 points et 8 rebonds.

Rayan Rupert compile 2 points, 2 rebonds et 1 passe décisive dans la victoire des siens

Rudy Gobert reste relativement discret avec 9 points et 8 rebonds, une sorte de Zacch’ inversé

Le highlight de la nuit

L’ovation du Chase Center pour son capitaine ! 🧢pic.twitter.com/CadhPhc9Aw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2024

Le point TTFL du matin

à lire sur TTFL Lab sur X

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de la nuit prochaine