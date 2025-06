EuroBasket : l’équipe de France lance son tournoi face à la Turquie à 16h30 !

C’est parti ! L’EuroBasket féminin 2025 commence aujourd’hui, et avec lui, le rêve presque “maudit” de l’Équipe de France : remporter l’or continental. Les Bleues courent après ce titre, touché pour la dernière fois en 2009. Pour le conquérir ? Il faudra commencer par battre la Turquie (16h30, TMC), adversaire abordable mais à affronter avec le plus de sérieux possible.

Marine Johannès, Gabby Williams et Dominique Malonga seront sûrement devant leurs télévisions à 16h30. Les grandes absentes de la sélection tricolore auront évidemment à coeur d’encourager leurs coéquipières dans le match d’ouverture de l’EuroBasket 2025. De leur côté, les Bleues ont envie d’entrer dans la compétition avec sérieux, et devront – face à la Turquie – déjà bien mettre en place leur jeu.

📣 “DEMANDEZ LE PROGRAMME”

Le premier tour de l’@EuroBasketWomen, ça débute mercredi. Et c’est à suivre en direct sur @TMCtv et @tf1plus 📺#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/wXcDWc6360

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 17, 2025

Face à la Belgique, durant la préparation, les filles de Jean-Aimé Toupane se sont un peu égarées de leurs principes, et ça s’est vu avec une défaite au second match, alors que le premier n’avait été qu’une simple formalité. Autre facteur à prendre en compte dans cette rencontre : l’atmosphère. Oui, on joue en Grèce, la Turquie n’est pas lointaine.

La salle risque d’être plus acquise à la cause des rouges qu’à la cause des Bleues. Dans ce genre de situation, on en revient aux lignes du dessus : appliquer rigoureusement ce qu’on a travaillé, pour ne pas laisser quelconque ambiance nous emporter dans un rythme qui n’est pas le nôtre, et qui sera coûteux à la fois physiquement et mentalement. Car l’Euro, même s’il est court, est une compétition de fin de saison, avec pour certaines des filles, la WNBA qui attend ensuite. Physiquement, il faudra savoir non pas s’économiser, mais faire le jeu tout en gestion.