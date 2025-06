Après avoir rassuré sur son état de santé d’ici le début du training camp, LeBron James a également évoqué ce qui le poussait à rester sur les parquets après tant d’années de succès et trophées. Comme souvent avec tonton, la clé de cette longévité se trouve à ses côtés, sa famille.

LeBron James s’apprête à entamer sa 23ème saison consécutive. Oui oui, 23 ans au sein de la ligue, autant que le numéro dans son dos. Il deviendra donc le joueur ayant disputé le plus de saisons de tous les temps, le tout en restant un joueur top 10 de la ligue. Pas sûr qu’on se rende vraiment compte de ce qui se déroule sous nos yeux.

Mais lorsqu’on le questionne à ce sujet, BronBron a déjà une réponse toute trouvée pour expliquer cette motivation qui semble sans limite, elle vient directement de ses enfants :

“Ils me disent “Papa poursuis ton rêve. C’est ton rêve continue de te concentrer là-dessus. Tu as toujours été là pour nous.”. Quand on reçoit ce genre de soutien, ça rend les choses beaucoup plus faciles”

La famille a toujours été un moteur important pour le King. On le savait depuis des années, il rêvait de partager le terrain avec son fils Bronny, et c’est désormais chose faite. Bryce, son deuxième fils, devrait lui aussi intégrer la Grande Ligue à la Draft 2026 si tout se passe bien pendant son année universitaire dans l’Arizona. Papa James a d’ailleurs dit que ce serait “complètement fou” s’il jouait assez longtemps pour voir un troisième membre de sa famille intégrer la NBA… clin d’œil, clin d’œil.

Deux, trois, ou peut-être même dix ans selon Dalton Knecht, nul ne sait réellement combien de temps il reste à sa majesté sur les parquets. Alors comme d’habitude à son évocation, le seul mot valable devient : profitons !

