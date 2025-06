LeBron James se prépare déjà pour sa… 23ème saison. Objectif : retrouver son genou à 100% pour le training camp, après l’avoir endommagé lors du cinquième et dernier match de sa série face aux Wolves. La fin approche, mais ce ne sera pas encore demain que le King laissera sa couronne.

Petit rappel des faits. Le 1er mai dernier, les Lakers disputaient leur dernier match de la saison face aux Loups du Minnesota, qui les battront au final 4-1 au premier tour des Playoffs. Mais comme la poisse a décidé de s’acharner sur les Angelinos ce soir-là, LeBron James s’était blessé au genou sur un contact avec Donte DiVincenzo. Résultat : un ligament touché.

Mais il semblerait bien que les vacances aient fait du bien aux articulations du King. À l’occasion d’une nouvelle campagne publicitaire, James a rassuré les observateurs au sujet de son état de santé. Le genou va bien et devrait être à 100% pour le training camp.

“J’ai beaucoup de temps pour prendre soin de ma blessure, de mon genou, du reste de mon corps, et de m’assurer que je sois aussi proche que possible des 100% pour le training camp fin septembre”

Le temps passe et les bonnes nouvelles s’accumulent en Californie. La forme physique de Luka Doncic, maintenant le genou de tonton BronBron, allez, il y a désormais une intersaison à gérer pour Rob Pelinka qui doit absolument entourer ces deux génies du panier ballon. Le temps de ce duo est compté, alors autant en profiter.

Source texte : ESPN