Transfert NBA : les Pacers et les Pelicans s’échangent des picks de Draft

Un petit trade a eu lieu dans la soirée d’hier entre les Pacers et les Pelicans. Aucun mouvement marquant mais des picks qui changent de main. On vous file les infos ci-dessous.

Les Pacers ont beau jouer les Finales NBA, ça s’active quand même dans les bureaux pour préparer le futur. En l’occurrence, le finaliste de l’Est a mis un peu d’ordre dans ses picks de Draft. La franchise d’Indianapolis a en effet transféré son pick 23 de la Draft 25 (et les droits de Mojave King, actuellement en Australie) aux Pelicans en échange d’un pick 2026.. qui appartenait de base à ces mêmes Pacers.

NBA draft deal: The Indiana Pacers are trading their No. 23 pick and the rights to Mojave King to the New Orleans Pelicans for Indiana’s own 2026 first-round pick back which the Pelicans had previously acquired, sources tell ESPN.

On peut se demander l’intérêt du move et il est vite connu. Indiana possède désormais l’intégralité de ses picks entre 2026 et 2032. Ce qui signifie que la franchise peut en envoyer jusqu’à 4 dans un deal si besoin. Indiana va aussi faire l’économie du salaire d’un rookie cette année alors que la franchise va très certainement entrer dans la luxury tax en prolongeant Myles Turner.

Côté Pelicans, la franchise du Bayou met la main sur un second pick au premier tour pour la cuvée 2025. NOLA détient désormais les choix 7 et 23. De quoi peut-être mettre en place un package pour tenter de monter le soir de la Draft ?

