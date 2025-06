Chicago Bulls, le bilan 2024-25 : Arturas Karnisonase et Billy Donostagne

C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. Aujourd’hui on prend la direction des Chicago Bulls, et on a fait l’effort d’écrire un nouveau papier alors qu’un copier/coller de celui de l’année dernière aurait parfaitement fait l’affaire.

Ce que TrashTalk avait annoncé

28 victoires pour Alex qui a précisé “c’est un plafond, pas un plancher, il ne faut surtout pas que ce soit au-dessus”. Un succès de moins pour Bastien, la 12e place de l’Ouest dans les deux cas. Les deux Hexperts étaient clairs : cette saison devait être mauvaise, le ventre mou était à éviter à tout prix…

Parier contre Arturas Karnisovas, “ils n’auraient jamais du”.

Ce qu’il s’est vraiment passé

En 2022-23, les Bulls ont remporté 40 matchs et ont été éliminés lors du Play-In par le Miami Heat. En 2023-24, les Bulls ont remporté 39 matchs et ont été éliminés lors du Play-In par le Miami Heat. En 2024-25 les Bulls ont remporté 39 matchs et ont été éliminés lors du Play-In par le Miami Heat. Ce qui est bien, c’est que parfois les blagues s’écrivent seules.

Pourtant, l’été dernier, Chicago semblait avoir entamé la reconstruction avec les départs de DeMar DeRozan et Alex Caruso. Ce n’était pas franc, pas de bouton rouge, mais il y avait du changement. Rapidement, au cours de la saison, tout le monde a compris que Zach LaVine ne terminerait pas la régulière dans l’Illinois non plus. Il est le symbole de premiers mois complètement ratés malgré des statistiques individuelles honorables. Les pensionnaires du United Center gagnaient plus lorsqu’il était absent et à la Trade Deadline, l’arrière a été envoyé à Sacramento pour reformer son duo avec DeRozan (LOL), contre un nouveau package décevant.

Contre Alex Caruso, Andre Drummond, DeMar DeRozan et Zach LaVine, Chicago a récupéré :

– Josh Giddey

– Chris Duarte

– Tre Jones

– Zach Collins

– Kevin Huerter

– Un premier tour de Draft (le leur mdr)

– Deux seconds tours de Draft

💀💀💀💀💀 https://t.co/ZIFLXatm3T

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) February 3, 2025

La page de ce projet raté était enfin tournée, mais à quel prix… Toujours est-il que de cette période d’ombre est née une éclaircie : le mois de mars. Une série de 11 victoires pour 2 défaites sauve le bilan de cette régulière, mais c’est surtout le jeu proposé qui redonne le sourire aux fans chicagohans. Du mouvement de ballon, des jeunes qui s’éclatent, des tirs clutchs, une belle dynamique qui offre de l’espoir pour le futur. Coby White est même élu joueur du mois dans la Conférence Est et confirme ainsi ses progrès des 24 derniers mois.

Il y a eu d’autres bonnes nouvelles comme la belle deuxième partie de saison de Josh Giddey et le niveau de jeu de Matas Buzelis lorsque le coaching staff s’est enfin décidé à lui offrir du temps sur les parquets, mais c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens et cette fin de bal…

Encore une mauvaise défaite contre le Miami Heat qui prive les fans de Playoffs pour la quatrième fois en cinq ans depuis l’arrivée de Billy Donovan. Des résultats qui ne progressent pas et pourtant, d’après les dernières rumeurs, l’ancien coach du Thunder devrait bientôt être prolongé. Et puisque Nikola Vucevic et Patrick Williams sont également encore présents, difficile de ne pas se poser cette question : pourquoi changer une équipe qui stagne ?

La saison des Bulls en quelques articles

L’image de la saison

Un des buzzer-beaters les plus fous de la saison. Un tir exceptionnel de Josh Giddey qui a permis aux Bulls de conserver une dynamique très positive à l’approche du Play-In. Même si la suite a été compliquée, ce moment a été un bonheur d’une intensité rare pour les fans.

Pourquoi on peut sourire

Enfin, les Bulls ont bougé, un petit peu, et devraient le faire plus cet été. De nombreuses rumeurs indiquent que Nikola Vucevic, notamment, ne sera plus là à la reprise. Son départ serait la confirmation que l’avenir s’écrit avec un groupe plus jeune à Chicago. pour la première fois depuis longtemps, il y a une base de reconstruction avec Coby White, Josh Giddey (s’il prolonge) et Matas Buzelis. Oui, ça ne casse pas trois pattes à une pintade, mais ce sont des joueurs excitants qui peuvent encore progresser et donner une identité à l’effectif.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce qu’Arturas Karnisovas ne change ni de discours, ni de coach. Même s’il y a une évolution, elle est lente et le projet de Chicago semble encore coincé dans le ventre mou de la Conférence Est. Il semble également y avoir une espèce de malédiction au-dessus de la franchise. La perte de Cooper Flagg dans un pile ou face en est un nouvel exemple. Un nouvel été raté et une saison prochaine autour des 35-40 victoires est loin d’être exclue.

Et la suite ?

Difficile à dire. Beaucoup d’interrogations cet été autour de Chicago même s’il devrait surtout être rythmé par les dossiers Josh Giddey et Nikola Vucevic. Les Bulls pourront également récupérer un nouveau Lottery Pick à la Draft et ainsi espérer une nouvelle réussite un an après la sélection de Matas Buzelis. Le constat peut être très beau dans quelques semaines, mais plus probablement déprimant. À Arturas Karnisovas de nous faire mentir, mais jusque-là, il n’a pas prouvé en être capable.

Source stats : TrashTalk