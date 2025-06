Doc Rivers trouve “ridicules” les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo

Le plus gros dossier de cette Free-Agency 2025 est celui de Giannis Antetokounmpo. L’ailier-fort n’est pas agent-libre, mais de nombreuses rumeurs indiquent qu’il quittera Milwaukee cet été. Une hypothèse à laquelle ne croit pas son coach aux Bucks, Doc Rivers.

En déclarant que “Giannis Antetokokounmpo explore d’autres options” cet été, Shams Charania a rajouté le dernier coup d’allumette à un tas de cendres qui ne demandait qu’à se raviver. Le Grec a connu des rumeurs de transferts dans sa carrière, mais jamais elles n’avaient été aussi insistantes.

Pourtant, son coach aux Milwaukee Bucks, Doc Rivers, n’y croit pas un instant. De passage dans le Podcast de Bill Simmons, le roi du choke est apparu très détendu sur le sujet !

“C’est tellement ridicule ! Vous n’aimez pas entendre ces rumeurs car vous savez qu’elles ne sont pas vraies. Je ne sais pas combien de fois de plus Giannis (Antetokounmpo) doit dire qu’il veut être un Buck, qu’il veut gagner un autre titre ici et je trouve ça tellement cool. Je pense que Stephen Curry ne quittera jamais Golden State et j’espère que Giannis pense pareil. Il l’a fait jusqu’à présent et ça a été génial.” “Je ne me souviens pas d’un meilleur moment en NBA pour aller chercher un titre. Il n’y a pas d’équipes dominantes. Oklahoma City (Thunder) peut le devenir s’ils gagnent, mais pour le moment, personne ne fait peur en NBA.”

Doc Rivers addresses the Giannis trade rumors and the Bucks future:

“It’s so ridiculous and you know it’s not true… I don’t know how many times Giannis has to say I want to win a title with the Bucks… this is the best time to win a title in the NBA, there’s no dominant team” pic.twitter.com/o2A96yuzL0

— BucksShowYo🦌 (@BucksShowYo) June 17, 2025

Et c’est vrai que le Grec a souvent répété qu’il ne demanderait pas de transfert. Mais c’était avant une nouvelle élimination au premier tour et la blessure au tendon d’Achille de Damian Lillard. Viser le titre c’est bien, et il y a du vrai dans ce que dit le coach de Milwaukee, mais le faire la saison prochaine avec Kyle Kuzma et Bobby Portis comme meilleurs coéquipiers relève de l’impossible. S’il reste, Giannis Antetokounmpo est condamné à passer au moins une nouvelle année loin de la bague. À 30 ans, en plein dans son prime, ce n’est sans doute pas une perspective agréable pour un tel compétiteur.

Mais rien n’est impossible et il reste un formidable leader. Selon Marques Johnson, il prévoit d’amener Ryan Rollins et AJ Green en Grèce cet été pour travailler. Une bonne raison de plus d’y croire, pour les fans de la franchise du Wisconsin.

Source texte : Bill Simmons