La victoire écrasante des Chicago Bulls face aux Los Angeles Lakers (142-110) est extrêmement collective. Coby White et Matas Buzelis ont été énormes, mais c’est Josh Giddey qui n’est pas passé loin d’une ligne statistique historique. À deux interceptions d’un quadruple-double !

Josh Giddey n’a pas été bien loin de devenir le deuxième guard de l’histoire de la NBA a réaliser un quadruple-double après Alvin Robertson en 1986. Il n’a manqué que deux interceptions à l’Australien pour graver son nom en lettre d’or dans le livre des records de la Grande Ligue.

Face aux Los Angeles Lakers, il a été au four et au moulin en compilant 15 points (5/11 au tir), 10 rebonds, 17 passes décisives et 8 interceptions en “seulement” 33 minutes. Si Billy Donovan avait été un petit peu plus joueur…

Pourtant, il est possible d’affirmer que Josh Giddey n’est pas la raison principale de la victoire des Taureaux. Coby White a été un leader parfait avec 36 points à 12/17 au tir et 6/9 de loin (douzième match de suite à plus de 20 points) pendant que le rookie Matas Buzelis a battu son record en carrière avec 31 unités. Quatre autres joueurs ont dépassé la barre des 12 points.

Chicago a montré un visage magnifique, celui d’une équipe qui aura le droit d’avoir des ambitions lors du Play-In.

En face, les Los Angeles Lakers ont tenu presque trois quarts-temps avant d’exploser en vol. LeBron James a été très moyen pour son retour avec 17 points et Luka Doncic a montré deux visages : exceptionnel en première mi-temps, pas bon en deuxième.

Les Angelinos perdent une place dans la hiérarchie de la Conférence Ouest.