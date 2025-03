Alors que les Sacramento Kings ont fait la course en tête presque toute la rencontre, ce sont les Milwaukee Bucks qui ont fini par s’imposer (114-108) grâce, notamment à un très bon Giannis Antetokounmpo. Une phrase qui ne surprendra personne.

Un troisième quart-temps fantastique pour relancer son équipe, c’est ce qu’à réussi à réaliser Giannis Antetokounmpo cette nuit face aux Sacramento Kings. S’il n’a pas été mauvais le reste de la partie, c’est grâce à ces 22 points en 12 minutes qu’il a fait pencher la balance.

La star grecque des Milwaukee Bucks a terminé la rencontre avec 32 points, 17 rebonds (dont 6 offensifs) et 3 passes décisives à 12/20 au tir et 8/13 aux lancers. Il a profité de sa domination physique pour agresser sans cesse le cercle et faire mal au secteur intérieur des Kings privé de Domantas Sabonis.

Chez les Rois, c’est Keon Ellis qui s’est le plus illustré. Alors qu’il représente d’habitude le trait d’union entre les attaquants de l’effectif, il s’est mué le temps d’un soir en leader offensif avec 20 points (dont 16 en première mi-temps), 9 rebonds et 6 passes décisives.

Sans un grand Brook Lopez avant les vestiaires, les Daims seraient sans doute repartis de Californie la queue entre les jambes et en fin de match, c’est un dagger très chanceux de Gary Trent Jr (et une bonne lecture de Giannis Antetokounmpo) qui ont assuré la victoire des leurs.

Milwaukee ne laisse pas s’échapper Indiana, ils sont encore en chasse de la quatrième place de la Conférence Est tandis que Sacramento conserve sa neuvième position à l’Ouest, ils semblent indéboulonnables !