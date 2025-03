Kevin Knox signe aux Warriors jusqu’à la fin de saison

Les Golden State Warriors peaufinent leur poster avant les Playoffs. Les hommes de Steve Kerr ont décidé de donner un contrat jusqu’à la fin de saison à Kevin Knox. L’ailier-fort a rendu des services honorables à la franchise ces derniers mois.

Kevin Knox a un record en NBA, celui du bust prédit collectivement le plus rapide de l’histoire. Pour rappel, il a fallu que le neuvième choix de la Draft 2018 ouvre sa veste pour que tout le monde soit conscient de la suite de sa carrière. Amener un costume Fortnite pour le plus grand événement de sa vie, même un homme passé dans l’académie des oncles n’aurait pas osé.

Quoi qu’il en soit, sept ans plus tard, il se fait toujours une (petite) place en NBA. Selon Shams Charania, les Golden State Warriors ont décidé de lui offrir un contrat jusqu’à la fin de la saison.

The Golden State Warriors will sign forward Kevin Knox to a deal for the rest of the season, sources tell ESPN. The former No. 9 pick averaged 4 points and 7 minutes over 7 games for the Warriors in February and March. pic.twitter.com/lRThz6c5dF

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2025

L’ancien des New York Knicks a disputé sept matchs avec les guerriers de la baie d’Oakland cette saison et a inscrit quatre points de moyenne en sept minutes.

Au mieux, il sera le remplaçant du subalterne dans l’effectif des Dubs, mais ça reste une chance de plus en NBA, la dernière ?

Source texte : Shams Charania