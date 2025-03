Brandon Clarke (Grizzlies) va rater la fin de la saison : blessure au genou droit

Brandon Clarke est revenu cette saison après une rupture du tendon d’Achille en 2023, mais l’intérieur des Memphis Grizzlies doit mettre fin à sa saison à cause d’une entorse au ligament croisé postérieur au genou droit.

Deux ans que l’infirmerie des Memphis Grizzlies est plus remplie que la place de la République un dimanche de manifestation. Cette fois, c’est un habitué de la maison qui y retourne. Brandon Clarke ne pourra plus jouer au basket-ball cette saison et laisse le secteur intérieur des Oursons un petit peu plus vide.

Le natif de Vancouver souffre d’une entorse du ligament croisé postérieur du genou droit. Une information révélée par Shams Charania, l’Insider d’ESPN.

Grizzlies say Brandon Clarke will miss the rest of the season with a high-grade PCL sprain in his right knee.

Brandon Clarke a joué 64 matchs cette saison et a tourné à 8,3 points et 5,1 rebonds en 19 minutes de moyenne. Un intérieur remplacent toujours aussi impactant.

Sans lui, les Grizzlies vont devoir se tourner plus que jamais vers Jaren Jackson Jr et Zach Edey !

Source texte : Shams Charania