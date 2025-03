Petit programme NBA ce samedi, avec seulement cinq matchs au menu et pas vraiment les affiches de l’année. Néanmoins, on pourrait assister au retour de LeBron James face aux Bulls.

Le programme NBA du soir

22h : Pacers – Nets

0h : Hawks – Warriors

1h : Knicks – Wizards

3h : Kings – Bucks

3h30 : Lakers – Bulls

On vous avait prévenus, les affiches ne font pas rêver. On gardera quand même un œil sur les Warriors à Atlanta, eux qui voudront garder leur superbe dynamique malgré l’absence de Stephen Curry. En face, les Hawks ne sont pas très bons à prendre en ce moment, de quoi potentiellement nous offrir un gros duel.

Le Kings – Bucks pourrait aussi faire des étincelles. Sacramento veut conserver sa neuvième place en vue du play-in tandis que les Bucks sont toujours dans la bataille avec Indiana et Detroit pour les spots 4-5-6 à l’Est.

En fin de soirée, Luka Magic et les Lakers accueillent les Bulls, potentiellement avec LeBron en tenue. Le King est officiellement listé “questionable”.

SATURDAY HOOPS 🍿

▪️ IND seeks 4 straight

▪️ GSW seeks 10 of last 11

▪️ WAS heads to New York

▪️ MIL vs. SAC in cross-conference battle

▪️ Luka, LAL host CHI pic.twitter.com/fVXag2sokx

— NBA (@NBA) March 22, 2025

Les Français en lice

Zaccharie Risacher face aux Warriors de Jimmy Butler. Sacré challenge !

Alex Sarr voudra briller dans le mythique Madison Square Garden.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici