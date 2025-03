Archi favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2025, Cooper Flagg n’a pas encore officiellement annoncé son départ vers la Grande Ligue. Certains pensent qu’il pourrait carrément revenir à Duke pour une deuxième année. Mais voici 75 millions de raisons pour lesquelles cela n’arrivera pas.

Cooper Flagg de retour à Duke l’an prochain ?

C’est une rumeur qui a fait son bout de chemin ces dernières semaines après une déclaration du phénomène de 18 ans, qui avait montré son fort attachement à l’université de Duke. Lors de son dernier match devant le public du Cameron Indoor Stadium (salle de Duke), on se rappelle que les fans ont scandé des “Un an de plus ! Un an de plus !”, ce à quoi Flagg a répondu “On y retourne” dans l’émotion du moment.

Âgé de seulement 18 ans, Cooper Flagg aimerait sans doute prolonger son expérience universitaire, lui qui découvre aujourd’hui la March Madness avec Duke. Mais la réalité financière est difficile à ignorer.

La réalité financière, c’est que Cooper Flagg pourrait laisser filer 75 millions de dollars (ça pourrait même monter jusqu’à 125 millions) en revenant à Duke l’an prochain plutôt que d’aller en NBA, lui qui semble promis au premier choix de la Draft 2025.

Ce chiffre a été balancé par Bobby Marks d’ESPN, véritable référence en matière de salary cap NBA. Marks se base sur les projections du salary cap sur la décennie à venir, et sur le fait que Flagg sera le type de star à pouvoir obtenir une première extension maximale en sortie de contrat rookie (designated rookie extension), et potentiellement un deal supermax après dix ans en NBA.

Décaler d’un an son arrivée dans la Grande Ligue décalerait la signature de ses trois premiers contrats en NBA. Et passer une année supplémentaire à Duke pourrait signifier une année de moins passée en NBA. En prenant tout ça en compte, cela se traduirait donc par une perte totale estimée à 75 millions de dollars en salaires sur la fin de sa carrière.

Sur le très court terme, les prévisions sont plus claires : la différence entre rester à Duke et aller en NBA l’année prochaine est de 7 millions de dollars. Cooper Flagg gagnera plus de 12 millions de billets verts en 2025-26 en tant que premier choix de la Draft, tandis qu’il touche environ 5 millions cette année à Duke à travers ses deals NIL (Name, Image, Likeness). Si on prend l’ensemble de son contrat rookie, Flagg obtiendra 60 millions de dollars garantis sur quatre ans.

On ne va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup d’argent.

Même dans le cas où Cooper Flagg ne serait pas emballé pour rejoindre certaines équipes NBA en haut de la Loterie l’année prochaine, difficile de dire non à autant de billets. D’autant plus que le risque de blessure qui accompagne le fait de revenir à Duke est réel. Imaginez un scénario dans lequel Flagg est victime d’un très gros bobo au cours de sa seconde saison universitaire, avec une cote qui chute avant une Draft 2026 qui s’annonce potentiellement encore plus solide que celle qui arrive. Ce serait le pire scénario possible, et les conséquences financières seraient massives.

Cooper Flagg doit prendre sa décision avant le 26 avril prochain. Si on était lui, le choix serait vite fait.

