Obligé de sortir sur blessure hier face aux Raptors après une vilaine chute, Stephen Curry n’a rien de cassé mais aura besoin de plusieurs jours pour s’en remettre.

Si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN), Stephen Curry souffre officiellement d’une contusion au niveau du pelvis (petit bassin). Les Warriors sont soulagés que ce ne soit pas plus sérieux que ça, mais ils devront quand même se débrouiller sans le Chef lors des échéances à venir.

Curry ratera en effet le début du road-trip de son équipe à Atlanta samedi, et peut-être un peu plus selon les résultats de la réévaluation ce lundi.

Néanmoins, les Warriors ont le calendrier en leur faveur puisqu’ils ne jouent que trois matchs la semaine prochaine : mardi à Miami, vendredi à la Nouvelle-Orléans et dimanche à San Antonio. Cela devrait permettre à Steph de ne pas trop enchaîner les absences.

MRI on Warriors star Stephen Curry’s pelvic area confirmed a contusion and no structural damage, sources tell ESPN. Curry is expected to miss the start of Golden State’s six-game road trip, beginning Saturday in Atlanta, as he receives treatment over the next few days. pic.twitter.com/J9iZoIurBl

Les Warriors, en pleine bourre depuis l’arrivée de Jimmy Butler à la trade deadline (16 victoires en 19 matchs), devront une nouvelle fois montrer qu’ils peuvent gagner des matchs sans Curry. Ils l’ont fait récemment face aux Bucks et hier contre les Raptors. On rappelle que Golden State possède un bilan de sept victoires pour trois défaites cette saison quand Steph est absent.

De quoi aborder les échéances à venir avec confiance, et conserver cette fameuse place dans le Top 6 de l’Ouest.

Source texte : Shams Charania, Anthony Slater