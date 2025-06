Effroi ce soir dans l’Indiana, non pas à la relecture de la feuille de stats de Tyrese Haliburton lors du Game 5 hier, mais plutôt lorsque les fans des Pacers ont appris que leur héros souffrait d’une élongation au mollet qui risquait de lui faire rater… le Game 6 jeudi soir.

Peut-être bien que son 0/6 de la nuit dernière est à mettre en lien avec cette sale nouvelle, peut-être pas forcément d’ailleurs, mais force est de constater que les espoirs de bague des Pacers ont pris un petit coup dans l’aile avec l’annonce la moins fun de la soirée…

Élongation au mollet pour Tyrese Haliburton. IRM prévue pour voir quelles sont les options pour le match 6 dans 2 jours, selon Shams Charania.

La probabilité qu’il ne joue pas est réelle. Ce serait bien moche tiens.

Auteur d’un shoot iconique… par série depuis le début de ces Playoffs, avec notamment un game winner lors du Game 1 de ces Finales, Tyrese Haliburton avait semblé gêné hier, rejoignant même les vestiaires au premier quart pour revenir avec une ceinture abdominale. 40 minutes et une disasterclass totale plus tard, Tyrese a donc été consulter et le verdict est tristounet, avec ce mollet touché et une potentielle absence lors du Game 6, décisif, jeudi soir.

En son absence on imagine que TJ McConnell enfilerait avec plaisir le costume de leader sur le poste 1 et que des garçons comme Andrew Nembhard ou Bennedict Mathurin seraient capables de monter d’un cran en attaque, mais gageons qu’une absence de Hali gâcherait un peu la fin de ces Finales qui commencent à pencher en faveur d’OKC…