Tyrese Haliburton (0 panier), une soirée fantomatique lors du Game 5…

Tyrese Haliburton n’a pas joué au Game 5 ? Ah, bien sûr que si, mais ça s’est très mal passé. Une soirée en mode Casper le fantôme, avec très peu d’impact dans le jeu et une gêne physique visible. Après la rencontre, la star des Pacers n’a pas cherché à fuir sa responsabilité dans la défaite.

Tyrese Haliburton a sans doute disputé le pire match de ses Playoffs cette nuit. Une soirée affreuse pour le meneur des Pacers, qui n’a jamais vraiment existé. Cela premièrement à cause de la défense du Thunder, qui a tout de suite mis au clair le fait que le moindre centimètre pour s’exprimer serait la récompense d’une bataille physique intense et coûteuse en énergie. Deuxièmement, le match d’Hali a été rendu difficile par une gêne physique au niveau du mollet. La ligne statistique est implacable de sévérité, et cache encore son implication

Tyrese Haliburton, l’absence totale.

🔹4 points, 0 panier dans le jeu (!!!)

🔹7 rebonds

🔹6 passes

En difficulté toute la soirée, aucune prise d’initiative, comme invisible. Il a semblé gêné physiquement au début du match, à voir si des infos tombent dessus et s’il y a un… pic.twitter.com/91S456Gw5E

La conséquence, c’est 34 minutes sur le terrain, passées à servir de relayeur dans des actions où il aurait dû être l’instigateur principal. Une tâche qui est donc revenue par sorte de fatalité à T.J. McConnell, injouable dans le 3e quart mais laissé sur le banc par un Rick Carlisle sans doute trop désireux et rempli par l’espoir que Tyrese se réveille tardivement. Raté, et l’échec d’Hali est aussi pour la tronche du coach, qui l’a laissé patauger dans une mare de difficulté du début à la fin de la rencontre.

🗣️ Tyrese Haliburton, à propos de son Game 5 (et son état physique) :

“Je n’ai pas été bon ce soir, d’aucune manière. J’ai travaillé toute ma vie pour être ici, alors si je peux marcher, je vais forcément jouer.”pic.twitter.com/56CmR3J0s9

Après la partie, Tyrese Haliburton n’a pas cherché à se dédouaner de sa responsabilité dans la défaite, mais a tout de même indiqué que même blessé, il souhaitait jouer autant que possible. Compréhensible pour l’individu, moins pour le collectif. Et maintenant, les Pacers joueront leur va-tout ce jeudi pour empêcher OKC de célébrer le titre NBA à Indianapolis, au terme de ce qui pourrait bien être le dernier match de la saison.