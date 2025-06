Dans le match le plus important de la saison, un Game 5 de Finales NBA face aux Pacers, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander ont porté le Thunder en inscrivant 71 points à deux. Une performance qui rappelle le duo LeBron James – Kyrie Irving.

40 points, 6 rebonds, 4 passes pour Jalen Williams.

31 points, 10 passes, 4 contres pour Shai Gilgeous-Alexander.

Sur les 40 dernières années, J-Dub et SGA ne sont que le deuxième duo à scorer 40 et 30 points dans un même match de Finales NBA. Le premier ? C’était donc le tandem LeBron – Kyrie à Cleveland, qui a réalisé cet exploit à deux reprises face aux Warriors en 2016 et 2017.

Shai and JDub are the second duo in the last 40 years to score 40 and 30 in the same Finals game, joining…

LeBron & Kyrie (6/13/2016)

LeBron & Kyrie (6/9/2017)

ELITE COMPANY FOR OKC’S STARS 🔥🔥 pic.twitter.com/cxaJFtPVia

— NBA (@NBA) June 17, 2025

Sur la plus grande des scènes, le MVP et son lieutenant ont lâché une véritable masterclass afin de porter le Thunder à seulement une victoire du titre suprême. Et dans le même temps, ils ont chacun marqué l’histoire individuellement.

Jalen Williams :

3e plus jeune joueur à scorer 40 points dans un match de Finales NBA, à 24 ans et 63 jours (Magic Johnson, Russell Westbrook) ;

5e joueur sur les 40 dernières années à enchaîner un 3e match à minimum 25 points en Finales NBA, avant l’âge de 25 ans (Kyrie Irving, Kevin Durant, Dwyane Wade, Shaquille O’Neal) ;

6e joueur de l’histoire à réaliser un match à 40 points en Finales NBA lors de ses 3 premières saisons (George Mikan, Jerry West, Rick Barry, Magic Johnson, Dwyane Wade).

JDUB DELIVERS A GAME 5 MASTERPIECE 💯🔥

⚡️ 40 PTS (playoff career high)

⚡️ 24 PTS in 2H

⚡️ 14-25 FGM

⚡️ 3rd-straight 25+ PT game@okcthunder are now just 1 win away from an NBA Championship! pic.twitter.com/XQHbkCB2rz

— NBA (@NBA) June 17, 2025

Shai Gilgeous-Alexander :

4e joueur de l’histoire à totaliser au moins 15 matchs à minimum 30 points dans une campagne de Playoffs (Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant) ;

1er joueur à réaliser un match à 30 points, 10 passes et 4 contres en Finales NBA depuis 1974 ;

Nouveau recordman du nombre de matchs à 30 points et 5 passes dans une campagne de Playoffs (12, devant Michael Jordan et LeBron James).

SHAI WITH A ONE-OF-A-KIND FINALS PERFORMANCE 👀

🔥 31 PTS

🔥 10 AST

🔥 4 BLK

🔥 Only 30/10/4 Finals game since 1974

THUNDER 1 WIN AWAY FROM A TITLE! pic.twitter.com/BCZT8s7iAF

— NBA (@NBA) June 17, 2025

Alors que certains commencent à imaginer une carrière à la Scottie Pippen pour Jalen Williams, le duo du Thunder semble destiné à dominer la NBA pour de longues, très longues années !