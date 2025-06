Pascal Siakam (28 points) trop esseulé dans le Game 5…

Les Pacers se sont inclinés dans le Game 5 face au Thunder et perdent désormais 3-2 dans la série. Mais s’il fallait retenir quelque chose de positif parmi les joueurs d’Indy, ça serait bien Spicy P. Pascal Siakam a encore une fois fait du gros boulot et a essayé de tenir la baraque jusqu’au bout. Si seulement il y avait un meneur calibre All-Star à ses côtés…

Pourtant, tout n’avait pas commencé sur des chapeaux de roues.

Indiana a pris un petit éclat dès le premier quart pour se retrouver à 10 points du Thunder, et les choses ne sont pas allées en s’arrangeant puisqu’OKC a continué de creuser l’écart dans le deuxième, période durant laquelle Siakam a été en grande difficulté avec son tir : 1 sur 5 dans le second quart-temps accompagné de 4 pertes de balle sur toute la première mi-temps. Lors de ces 24 minutes, Spicy P a essayé de mettre les siens sur le bons rails avec l’intensité et l’activité qui le caractérisent, sans trop de succès au tableau d’affichage.

Mais c’est bien un Pascal Siakam revigoré qui est sorti du vestiaire à la pause. Dans le troisième quart, il a laissé la priorité à T.J. McConnell qui était en feu complet mais sur les 12 dernières minutes, Spicy P était certainement le seul à encore espérer une victoire : 14 points à 100% au tir, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. Cela a permis à Indiana de recoller à seulement deux petits points durant le quatrième quart, avant d’être foudroyé par la défense du Thunder.

Irréprochable mais malheureusement bien trop esseulé, puisque le reste de son équipe a combiné un sublimissime 6 sur 21 au tir sur la même période. Bonjour le sabotage.

Somebody get this man Siakam some help bro😭😭 pic.twitter.com/I5zNaQB2pn

— AMB🫀 (@AMBGotAura) June 17, 2025

Pascal Siakam continue sur le rythme de ses très bonnes Finales NBA, mais difficile aujourd’hui d’affirmer que ce sera assez pour aller chercher une deuxième bague.

Lui n’a pas grand-chose à se reprocher, mais certains de ses coéquipiers vont devoir se réveiller avant un Match 6 qui pourrait bien être décisif. Quand celui qui est censé être le leader de l’équipe ne met que 4 points, et sur des lancers qui plus est, forcément c’est compliqué.

Rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h30 du matin, pour voir si Spicy P réussira à insuffler une nouvelle énergie dans son groupe.