Dans un match 5 qui était forcément ESSENTIEL pour la suite de la série, Jalen Williams a été ÉNORME. Oui, on met plein de majuscules car la perf de J-Dub EST majuscule, car on risque d’en parler encore LONGTEMPS…

Focus. Focus le J-Dub, et ce dès le début du match. Chaque drive est une lame enfoncée dans la défense des Pacers, chaque tir est un uppercut de plus. Jalen Williams allait ce soir trop vite, trop fort et trop haut, il était sur une planète sans autre habitant. A chaque match de cette série l’ailier All-Star du Thunder a scoré plus qu’au match précédent, et si cette série risque fort de s’arrêter c’est surtout parce que le niveau affiché cette nuit se rapproche de la perfection. On parle d’un mec qui vient de scorer 40 foutus points en Finales NBA, dans le match le plus important de la série, comment définir le toupet mieux qu’avec cette phrase…

JDUB DELIVERS A GAME 5 MASTERPIECE 💯🔥

⚡️ 40 PTS (playoff career high)

⚡️ 24 PTS in 2H

⚡️ 14-25 FGM

⚡️ 3rd-straight 25+ PT game@okcthunder are now just 1 win away from an NBA Championship! pic.twitter.com/XQHbkCB2rz

— NBA (@NBA) June 17, 2025



Avec un MVP en pleine forme le Thunder avait déjà les faveurs des pronostics, mais si son collègue commence à faire du sale à ce niveau ça va vitre devenir très compliqué pour les Pacers… Au 17 juin 2025, Jalen Williams peut en tout cas répondre à la question de sa voir quel est le plus grand match de sa carrière. Jalen Timing Williams.