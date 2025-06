Mock Draft 2025 via ESPN : Ace Bailey chute, V.J. Edgecombe vers le podium

Huit jours avant de découvrir qui seront les 30 sélectionnés de ce premier tour de Draft 2025. ESPN vient de sortir sa dernière mock draft en date. Entre top 2 verrouillé, dynamique qui se confirme, et tricolores qui brillent, on fait le point !

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

À chaque nouveau point mock draft, il y a au moins un truc dont on peut être certain dans ce monde d’incertitudes : Cooper Flagg sera sélectionné avec le pick #1 par Dallas, tandis que Dylan Harper devrait suivre à San Antonio sauf grande surprise. Les deux résistent à la foire d’empoigne qui prend place derrière eux.

La seule chose qui pourrait venir dynamiter ce top 2 serait un potentiel trade des Spurs pour une superstar, mais il semble très peu probable que les Texans intègrent leur deuxième choix dans un deal pour Kevin Durant, tandis que Giannis Antetokounmpo semble lui finalement indisponible. Alors le 25 juin, préparez-vous à entendre ces deux noms être appelés en premier par Adam Silver.

En revanche, il y en a un dont la cote ne cesse de régresser depuis les premières mocks. D’abord projeté sur la troisième marche du podium par presque tout le monde, Ace Bailey se ferait aujourd’hui griller la priorité par pas mal d’autres prospects, jusqu’à descendre ici en sixième position selon ESPN.

Comment expliquer une telle chute ? D’après Jonathan Givony, analyste Draft pour ESPN, Bailey adopterait une stratégie qui refroidit pas mal ses potentielles destinations. L’ailier de Rutgers a en effet décliné les différentes offres de workouts qu’il a reçues, à tel point qu’il n’a participé à aucune session pour une équipe jusque-là, en tout cas de ce que l’on sait. Peut-être qu’il a reçu une promesse d’une équipe, potentiellement en dehors du top 5, qui lui convient très bien.

Ace Bailey’s draft stock has been falling due to his unwillingness to visit several teams and the fact that he has yet to conduct a single workout, per @DraftExpress

Bailey believes he’s a top-three player in the draft and wants to be selected by a team that will provide a… pic.twitter.com/qyhuteKr14

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 17, 2025

De plus, ses entretiens au Draft Combine ont peiné à convaincre et sa maturité pose question chez les scouts. Toujours selon ESPN, le camp de Bailey aurait communiqué aux équipes intéressées que lui se considère comme un choix du top 3, mais qu’il cherche aussi à atterrir dans une équipe qui lui filera les clés du camion et en fera sa star numéro 1.

En tout cas, il est à surveiller avec quand même une grosse échéance à venir : Ace devrait s’entraîner pour Philadelphie cette semaine, à voir si sa valeur remonte ou continue de chuter.

Au moins, sa situation profite à d’autres. V.J. Edgecombe semble s’emparer presque définitivement de la troisième place après un workout très positif avec les Sixers. Kon Knueppel intéresserait les Hornets pour son profil de shooteur ultra facile à intégrer, et honnêtement on l’imagine bien se plaire avec LaMelo Ball pour lui envoyer des caviars en sortie d’écran. Et enfin, Utah verrait en Tre Johnson un bon prospect à développer en interne.

Ace Bailey slides to Washington at 6 in our latest mock draft, due to a confluence of influences, including his own refusal to work out for teams in his draft range.

ESPN: https://t.co/8cKwiPfx2x pic.twitter.com/RYmpzRWKKo

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 17, 2025

Côté Frenchie, on a le sourire. Noa Essengue et Joan Beringer montent dans cette mock d’ESPN et finiraient tous les deux dans le top 14 synonyme de Loterie. Le premier rejoindrait les terres canadiennes aux Raptors, tandis que le deuxième accompagnerait un autre pivot français pas très connu qui se fait appeler Wemby du côté de San Antonio.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, trois autres Français sont aussi présents dans le top 30 mais hors loterie. Alors oui, Maxime Raynaud est redescendu de quelques places comparé à la semaine dernière, mais l’idée de voir sa grande taille de poste 5 et son shoot extérieur contribuer au spacing du Magic (avec Desmond Bane dans leur rang désormais), ça nous met l’eau à la bouche.

Petite descente aussi pour Nolan Traoré, qui serait destiné à prendre la mène du côté de Brooklyn avec le pick 26. Mais l’autre news qui donne le smile, c’est l’apparition de Noah Penda en tout dernier choix de ce premier tour direction les Clippers. Cinq Frenchies au premier tour, on prend volontiers !

Un peu plus d’une semaine avant le premier tour de cette Draft 2025 et tout peut encore bouger, cependant les projections s’affinent de plus en plus. C’est la dernière ligne droite !

Source texte : ESPN