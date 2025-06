Alors qu’on attend tous le transfert de Kevin Durant, c’est un autre trade qui vient d’être annoncé et pas des moindres : le joueur des Grizzlies Desmond Bane est envoyé au Magic contre un énorme capital draft !

C’est Shams Charania (ESPN) qui a balancé la bombe ce dimanche en fin d’après-midi. Voici les éléments complets du transfert :

Orlando récupère : Desmond Bane

Desmond Bane Memphis récupère : 4 choix de premier tour de draft (non protégés) et 1 pick swap*, Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony

*16e choix de la Draft 2025, le premier tour de Phoenix en 2026, premier tour 2028 et 2030, pick swap 2029.

4 PREMIER TOUR DE DRAFT NON PROTÉGÉS ??? https://t.co/EJwLqZJ9yg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025

Desmond Bane à Orlando !!

Il rejoint donc Paolo Banchero et Franz Wagner sur le projet Magic qui vient de dévoiler ses nouveaux logos et maillots.

Une équipe qui voulait du shooting récupère un des meilleurs snipers de toute la NBA.

Énorme pari du Magic qui hypothèque une…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025

No disrespect envers l’expérimenté KCP et le feu follet Cole Anthony – qui peuvent renforcer une rotation – mais leur intégration dans ce transfert s’explique avant tout par des questions salariales. La principale (et énorme) contrepartie pour Memphis, ce sont évidemment les quatre choix de premier tour de draft, qui ne sont pas protégés.

Un sacré package pour un joueur comme Desmond Bane, certes très solide mais qui n’a jamais été All-Star dans sa carrière. On verra ce que ça signifie pour le projet actuel des Grizzlies, eux qui viennent donc de se renforcer sensiblement en capital draft. Et s’il y avait un autre trade à venir ?

Memphis lance officiellement ce qui se tramait depuis quelques semaines : du gros changement en interne.

Le futur semblait leur appartenir il y a 3 ans, on est en 2025 et la triplette Ja Morant – Jaren Jackson Jr – Desmond Bane n’existe plus.

D’autres trades à venir…?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025

Ja Morant et Jaren Jackson Jr, deux dossiers très différents.

JJJ éligible à une extension, saison de vrai All Star mais combien vaut-il réellement ?

Ja on en a parlé 1000 fois, a voir quelle direction Memphis veut prendre : avec ou sans lui.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025

Pour en revenir au Magic, c’est un transfert hyper agressif avec comme objectif simple de renforcer l’attaque en apportant plus de soutien à Paolo Banchero et Franz Wagner. Le but global : être plus compétitif dans une Conférence Est qui s’annonce faiblarde l’an prochain.

Capable de jouer avec et sans ballon, Desmond Bane peut apporter ses 20 points par match en shootant autour des 40% à 3-points. Il semble assez complémentaire avec le duo Banchero – Wagner, lui qui faisait déjà partie d’un gros trio avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr. à Memphis. Autre point positif, il ne devrait pas affaiblir la défense d’Orlando, qui reste le gros point fort de l’équipe floridienne.

Indicateur également de la course à l’Est dont on parlait récemment : avec l’incertitude Boston et des questions à Milwaukee, il y a des places à prendre.

Orlando donne le coup d’envoi avec un énorme trade, il faut s’attendre à des dominos qui tomberont dans les prochains jours.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025

C’est le prix – exorbitant – que le marché a aussi dicté l’an dernier pour Mikal Bridges.

Desmond Bane remplit un rôle vital pour le Magic et peut être cette troisième lame qui va faire la différence en Playoffs.

C’est un très, très gros et beau All in du Magic. Et ça veut…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025

Avec ses nouveaux maillots et son nouveau logo annoncés récemment, le Magic avait indiqué vouloir “retrouver les étoiles” rapidement. Voici un transfert qui répond à ce type d’ambition.

Est-ce que ça suffira pour intégrer les sommets de l’Est ? Pas sûr. Et surtout, est-ce qu’Orlando n’a pas trop donné pour récupérer un joueur jamais All-Star ? Sans doute que si.

Au Magic de prouver, dès la saison prochaine, que ce transfert XXL en valait la peine.

Source texte : Shams Charania

Après Orlando si ça colle avec un 5 Suggs – Bane – Paolo – Franz- pivot à déterminer… Watch out.

Wendell Carter / Mo Wagner / Goga, t’as pas besoin d’un pivot élite avec ce quatuor là.

L’évolution d’Anthony Black pousse aussi Cole et KCP vers la porte.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2025