Grizzlies : quel plan suite au transfert de Desmond Bane ?

Un transfert inattendu, et voilà de multiples questions sur notre bureau ce dimanche soir. Les Grizzlies ont envoyé Desmond Bane à Orlando contre de multiples gros choix de Draft, Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony, une opération qui pose question quant à la direction que Memphis prend en se séparant de l’un de ses meilleurs éléments.

Est-ce que les Grizzlies préparent un très gros coup, est-ce que ce coup sera une acquisition ou la cession de ses joueurs les plus importants ? Est-ce la fin d’un cycle à Memphis, la fin de l’ère Ja Morant ? Peut-être plutôt, la fin de l’acte 1 de l’ère Ja Morant ?

Vous l’aurez compris, beaucoup de questions nous sont venus à l’esprit lorsqu’on a tenté d’imaginer les raisons possibles derrière le choix tranché des Grizzlies de transférer Desmond Bane à Orlando. Beaucoup de questions ont certainement traversé l’esprit des 28 franchises spectatrices de l’opération.

Pour mieux comprendre pourquoi Memphis pourrait s’engager dans une reconstruction pleine et entière, prenons rapidement les résultats de l’équipe ces quelques dernières saisons : Une demi-finale en 2022, très encourageante pour un groupe vu comme particulièrement prometteur et appelé à dominer l’Ouest dans un futur proche. Depuis ? Deux défaites au premier tour et une qualification manquée de Playoffs, l’une face aux Lakers (2023) et l’autre face au Thunder (2025), deux équipes qui ont assez facilement disposé d’Oursons n’ayant jamais passé le cap attendu.

En très bref, l’équipe a été secouée par les agissements de Ja Morant hors des parquets, suspendu à plusieurs reprises par la NBA. Il y a aussi eu sa blessure terrible à l’épaule qui l’a privé d’une saison quasiment complète. En gros ? Une équipe qui joue certes au basket, mais pas assez pour briser le plafond de verre qu’est la demi-finale de Conférence. Taylor Jenkins – le coach sur l’entièreté de la période – en a fait les frais, étant remplacé sur le banc par Tuomas Iisalo à la fin de la saison régulière 2025.

Est-ce le premier domino d’une opération de reconstruction globale ?

Rien n’est impossible. Surtout quand on voit la contrepartie de Bane : quatre premiers tours de Draft, un package parfait pour se relancer sur des bases saines. D’autres petits signes ont aussi émergé à Memphis, notamment Ja Morant, qui s’est séparé de son agent en fin de semaine. Rien qui ne soit un annonciateur de grand mouvement, mais avec ce transfert, tout est à noter soigneusement.

“The next question is: What about Ja Morant and Jaren Jackson Jr.?”@WindhorstESPN breaks down Desmond Bane being traded to the Magic ✍️ pic.twitter.com/IewXKxwjEj

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 15, 2025

Si reconstruction il devait y avoir, alors les franchises NBA sont déjà activement au travail pour récupérer Jaren Jackson Jr. et Ja Morant, qui ne seront sans doute pas conservés. La grosse question autour de ces deux joueurs : seront-ils prolongés cet été, eux qui sont éligibles à de très belles sommes ? Notamment JJJ, qui sera en dernière année de contrat l’an prochain. Les jours à venir s’annoncent très, très chauds. Et cela rebattra énormément de cartes sur les dossiers Durant et Antetokounmpo, très convoités.

Un transfert préparatoire pour tenter de faire venir un très gros joueur ?

Les Bucks demanderont la lune pour céder Giannis Antetokounmpo. Peut-être que les Grizzlies ont lâché Bane contre des choix de Draft, et ce pour ensuite envoyer ça en lettre suivie à Milwaukee, avec d’autres joueurs et d’autres choix, et récupérer un double MVP NBA en pleine force de l’âge. À noter que le narratif actuel autour de la situation du Greek Freak chez les Bucks n’était pas d’allure à un départ de la star, mais sait-on jamais. Peut-être que l’un des candidats s’arme pour déposer une première offre conséquente.