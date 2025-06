Comme annoncé, le Orlando Magic a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle, avec l’arrivée d’un nouveau logo et des changements de maillots. Le thème : rendre hommage au passé tout en essayant d’être moderne. On vous laisse découvrir le résultat.

“A modern classic.”

C’est comme ça que le Magic a qualifié son nouveau jeu de maillot, caractérisé par le retour de l’étoile à la place du A (dans “Orlando” et “Magic”) et la présence des fameuses rayures. Une manière de rendre hommage aux années 1990 avec le duo Shaquille O’Neal – Penny Hardaway, mais aussi le début des années 2000 avec Tracy McGrady. La franchise d’Orlando a néanmoins décidé d’utiliser une nouvelle police, tout en se montrant créatif sur le maillot alternatif avec un mélange de noir et de bleu.

Quant au nouveau logo, c’est également une version moderne de celui utilisé dans les années 1990, avec la présence des étoiles à côté du ballon.

“La mission du Magic d’Orlando est d’être champion du monde sur le terrain et en dehors. Le logo et les maillots sont le prolongement de cette mission et le reflet direct de l’excellence que notre organisation s’efforce d’atteindre, depuis les propriétaires jusqu’au staff, aux entraîneurs et aux joueurs. Ce logo et ces nouveaux uniformes marquent le début d’une nouvelle ère d’excellence pour le Magic, tout en rendant hommage au passé. Nous sommes ravis de construire sur notre riche histoire avec une version modernisée de l’uniforme et du logo que notre base de supporters chérit.” – Shelly Wilkes, présidente du secteur marketing du Magic

En plus d’un nouveau logo et de nouveaux maillots, la nouvelle identité graphique du Orlando Magic se traduit également sur le parquet du Kia Center. Premier aperçu juste en dessous :

De retour en Playoffs ces deux dernières années, le Magic version Paolo Banchero – Franz Wagner veut viser les étoiles, et a désormais l’identité visuelle qui va avec.

Alors, vous validez ?

