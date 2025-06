Kevin Durant va se faire transférer cet été, ce n’est un secret pour personne. Reste à voir quand. Visiblement, ça pourrait tomber dans les trois semaines à venir, avant la Draft du 25 juin.

D’après le journaliste de Phoenix John Gambadoro, c’est en effet une vraie possibilité. Possibilité qui gagne en crédibilité au vu du dernier report de The Athletic, qui indique que les Suns sont “agressifs” dans leur volonté de transférer Kevin Durant, en particulier avec les Houston Rockets.

Selon l’insider Kelly Iko, les Suns ont plusieurs fois appelé la franchise texane depuis la fin de la saison dans l’objectif de mettre en place un deal.

L’objectif premier ? Récupérer leurs choix de draft actuellement contrôlés par Houston, tout particulièrement le 10e choix de la Draft 2025 (auquel Houston ne semble pas trop tenir). Sachant que les Rockets ne veulent pas casser leur noyau pour Kevin Durant malgré un intérêt réel, Phoenix a récemment baissé ses exigences dans les négociations pour faciliter un transfert.

Très clairement, les Suns sont prêts à tourner la page KD. Phoenix est sur le point de choisir son nouveau coach, veut réorienter son projet autour de Devin Booker, et cherche à retrouver du capital draft tout en se renforçant sur le poste de pivot si possible.

Est-ce qu’un deal avec les Rockets est en cours de préparation ? Pas sûr, sachant que Houston pourrait attendre de voir si un certain Giannis Antetokounmpo arrive sur le marché. Mais on ne peut pas reprocher aux Suns de ne pas être actifs en amont de la Draft, où ils aimeraient avoir le contrôle sur le pick #10.

Vous l’avez compris : il faudra garder un œil attentif sur le dossier KD d’ici au 25 juin prochain.

Sources texte : John Gambadoro, The Athletic