Gregg Popovich a annoncé il y a moins de deux mois qu’il ne coacherait plus jamais en NBA et les hommages continuent à affluer. Dejounte Murray a donné une interview poignante à The Pivot Podcast au cours de laquelle il a expliqué ce que représentait le mythique coach des Spurs pour lui.

Tous les témoignages autour de Gregg Popovich se ressemblent. Ils décrivent une personne dure, un roc, mais sur lequel on peut se reposer. S’il est autant investi dans sa mission, c’est parce qu’il aime les êtres humains plus que les joueurs. C’est un passionné de basket-ball bien-sûr, mais surtout d’équipe et d’histoires de vie individuelles.

Si mille anecdotes ont déjà été racontées, celle livrée par Dejounte Murray à The Pivot Podcast est sans doute une des plus vibrantes qui ne soit jamais sortie dans la presse. Le joueur des New Orleans Pelicans a encore les larmes aux yeux lorsqu’il en parle !

“Pour moi, il est comme une figure paternelle. Il y a tellement d’histoires – s’il pouvait s’asseoir ici et parler, il vous dirait qu’il n’a jamais eu un joueur qui vient dans son bureau et pleure sur son épaule à propos du nombre de meurtres auxquels il a dû faire face chez lui à Seattle, du nombre d’enterrements que j’ai dû payer. C’était tellement fou, beaucoup de mes proches ne le savent même pas. De la famille, des amis et du pénitencier…” “Gregg Popovich ne voulait pas que j’aille à Seattle. Quand j’ai été sélectionné pour la première fois, je ne voulais pas aller à Seattle. Et c’était un homme qui se souciait de moi. C’est un homme qui voulait que j’atteigne mon plein potentiel dans la vie d’abord, puis en tant que joueur de basket-ball. Il est tellement vrai.” “Il a essayé de faire déménager ma mère à San Antonio avec son propre argent après qu’elle ait reçu une balle. Ma mère a reçu une balle dans la jambe lors de ma première année. Il l’a appelée lui-même, sans que je le sache avant les faits. « Nous voulons vous déplacer ici. » Non, pas avec mon argent, avec le sien. Cela ressemble à un mec qui se soucie de moi et qui m’aime, n’est-ce pas ?”

Gregg Popovich est une des personnalités les plus marquantes de l’histoire de la NBA, une des plus appréciées. Cette histoire le rappelle, comme elle remet en perspective les critiques que peuvent recevoir des joueurs de la Grande Ligue. Dejounte Murray n’est pas épargné ces dernières années, mais l’interview complète montre à quel point sa vie a été difficile, à quel point ce qu’il fait depuis des années est déjà un exploit.

