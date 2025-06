La Draft NBA 2025 aura lieu dans pile une semaine. Et ici, on aime bien vivre les grands événements en famille. La Draft sera donc commentée en direct sur la chaîne Twitch de TrashTalk à partir de 1h30 du matin.

Cooper Flagg qui serre la main d’Adam Silver en premier, la sélection des Français, tous les trades qui peuvent arriver durant la soirée. On sera sur tous les ponts pour couvrir la Draft NBA 2025 de A à Z ce mercredi 25 juin. Sur le canapé, vous pourrez retrouver vos Hexperts préférés pour donner leur ressenti en direct sur les choix des uns et des autres, dans une soirée qu’on espère pleine de rebondissements. On vous attend nombreux pour suivre ça avec nous en direct sur Twitch.

League sources tell TrashTalk, grosse info car gros classique, la Draft 2025 sera bien commentée EN DIRECT ! ⭐️

RENDEZ-VOUS :

🗓️ La nuit du mercredi 25 juin

🏀 À 1h30 du matin

🔹 Live : https://t.co/agZWRvIjBb

CÉRÉMONIE IMMANQUABLE !! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/GSjoe0z2HS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2025