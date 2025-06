Les Hawks nous ont encore offert cette année un classique du Middle Game. Bien trop forts pour être nuls mais bien trop nuls pour être trop forts, Trae Young, Zaccharie Risacher et compagnie ont rendu hommage à Pierre Perret avec une reprise très à propos : ” tout, tout, tout, vous saurez tout sur le ventre mou”.

Ce que TrashTalk avait annoncé

Entre 36 et 39 victoires, une neuvième place à l’Est, et des Playoffs rejoints via la Départementale du play-in. La saison précédente avait été pourrax, et il y avait de quoi faire mieux, c’était le minimum demandé. Trae Young en valeur sûre, Jalen Johnson en potentiel MIP local et Zaccharie Risacher pour nous obliger à regarder 82 matchs de cette merveilleuse équipe, let’s go !

Ce qu’il s’est vraiment passé

La première belle info de cette saison pour les Hawks est une info offcourt, avec la prolongation de Jalen Johnson pour 5 ans et 150 millions. En même temps on parle d’un mec que le rédacteur de cet article avait imaginé MIP en début de saison, ça fait sens. Sur le terrain Zaccharie Risacher démarre doucement, contrairement à Trae Young qui envoie un premier 38/8/11, pas mal pour un mec snobé chaque année ou presque pour le All-Star Game, ça c’est un sacré coup de gueule. Bogdan Bogdanovic doit rejoindre l’infirmerie pour un mois, Zaccharie monte tranquillement en pression et pose son premier classique le 6 novembre face aux Knicks avec 33 points, la machine est lancée, et en attendant les Hawks flirtent avec les 50% de victoires.

A l’automne c’est toutefois un autre joueur des Hawks qui se montre à son avantage : Dyson Daniels. L’arrière australien s’impose comme l’un des two-way players les plus solides de NBA, et peut-être même son meilleur défenseur. Spécialisé dans le vol de ballons DD fait tomber tous les records et entre dans la course au DPOY et au MIP, belle perf comme dirait l’autre. En attendant, les Hawks flirtent avec les 50% de victoires.

Le 7 décembre Trae Young envoie 30 pions, 20 passes et un game winner sur la tête des Lakers, les Hawks enchainent six victoires de suite et s’offrent un gulity pleasure en NBA Cup, alors que Trae Young continue ses larcins avec notamment un nouveau bonbon face au Jazz (24 points, 20 passes, game winner du milieu de terrain), ce serait vraiment marrant s’il n’était pas All-Star. Le début de l’année civile renvoie à deux infos importantes à Atlanta. La blessure aux adducteurs pour Zaccharie Risacher, absent plusieurs matchs, et Onyeka Okongwu propulsé dans le cinq majeur en lieu et place de Clint Capela, nos prières ont enfin été entendues, pendant que les Hawks ne sont pas loin des 50% de défaites.

Le 29 janvier terrible nouvelle avec l’annonce du forfait de Jalen Johnson pour le reste de la saison, alors que c’est officiel : Trae Young ne sera pas All-Star. Zaccharie Risacher envoie 30 pions contre les Cavs, et les Cavs on en reparle très vite lorsqu’un trade envoie le très relou De’Andre Hunter prendre ses tirs mid-range dans l’Ohio, en échange de Caris leVert notamment. Autre trade d’envergure en lien avec la deadline de février, Bogdan Bogdanovic tourne une très grosse page Hawks pour partir aux Clippers et croise Terance Mann à l’aéroport, qui ramène l’espoir de dépasser les 50% de victoires.

Petite éclaircie dans la vie du Très Jeune, Giannis Antetokounmpo est forfait pour le All-Star Game et laisse sa place au meneur des Hawks, mais la grosse info c’est surtout qu’en sortie de All-Star Break (auquel il a pris part), Zaccharie Risacher monte en pression et envoie quelques perfs bien solides, idéales pour se placer quasi définitivement sur le podium du Rookie de l’année. Stephon Castle sera trop loin cette fois-ci mais niveau trophée les Hawks peuvent encore compter sur Dyson Daniels, toujours en lice dans les les courses à tous les awards du monde. Zacch qui bat d’ailleurs son record en carrière avec 36 points face aux Bucks le 29 mars, et sachez qu’à ce moment-là les Hawks galèrent à revenir à 50% de victoires. Le 11 avril nouveau record perso à 38 points, spoiler les Hawks n’atteindront finalement pas les 50% de victoires.

La fin de saison est synonyme d’échec collectif avec deux défaites lors du play-in, afce au Magic et au Heat, et donc des vacances anticipées pour tout le monde. Individuellement par contre, Zaccharie Risacher termine deuxième du vote ROY, Dyson Daniels troisième à celui du DPOY et surtout Meilleure progression de la saison, un trophée de MIP mérité pour la très belle découverte de cet exercice 2024-25 des Faucons. Une saison de plus dans le ventre mou, 40 victoires et 42 défaites, mais avec tout de même pas mal de trucs à raconter, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou a moitié vide.

La saison des Hawks en quelques articles

L’image de la saison

Play-in tournament, les Hawks sont à Orlando pour tenter de se qualifier pour les Playoffs. Match compliqué pour Trae Young et son équipe, et en fin de match Ice Trae va carrément foutre en l’air sa soirée. Une première faute technique pour avoir envoyé le ballon un peu fort à un arbitre, une deuxième pour ne pas avoir voulu lui rendre ce même ballon, 15 ans d’âge mental le boug, et une scène qui montre en tout cas un Trae Young sûrement saoulé d’en être au même point chaque mois d’avril…

Pourquoi on peut sourire

Car Quin Snyder est un coach incroyable, car Trae Young – tant qu’il est là – est un Top 10 meneur NBA, car Zaccharie Risacher et Jalen Johnson représentent l’avenir. Un coach solide, un franchise player et des jeunes intéressants, on est sur un cocktail qu’environ un tiers de la Grande Ligue ne possède pas.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que Trae Young n’est peut-être pas collé à Atlanta autant qu’on le croit. Parce que moyen bien c’est sympa… mais ça ne fait pas gagner des titres. Parce que le GM Landry Fields a été viré et que ça ne présage rien de bon.

Et la suite ?

Les Hawks possèdent les picks 13 et 22 de la Draft qui approche, et le trio Clint Capela, Caris LeVert et Larry Nance Jr. sera libre au 1er juillet. Malgré tout c’est clairement la situation de Trae Young qui semble fébrile, lui qui va arriver dans un range où il aimerait probablement gagner un peu plus de 39 matchs et demi par saison. Les prochaines années des Hawks sont étroitement liées aux envies de Trae, qui assure pour l’instant qu’il souhaite avancer en Georgie. Mais attention, c’est probablement ce que disait Luka Doncic à propos des Mavs.

Source stats : TrashTalk