NBA Draft 2025 : où sont placés les Français dans les mocks draft à J-12 ?

On est à exactement 13 jours du premier tour de la Draft 2025. On avait déjà fait un point global il y a une semaine, mais cette fois, zoom sur nos Français et leurs évolutions dans les différentes mocks draft américaines. Spoiler : cinq prétendants sont en course pour une sélection au premier tour.

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

LES LOTTERY PICKS

Après deux années de très franc succès pour nos tricolores à la Draft, cette fois on ne trouve que deux Français qui pourraient faire partie des picks de loterie (Top 14) : Noa Essengue et Joan Beringer. Mais puisqu’on préfère voir le verre à moitié plein, il faut souligner que la dynamique est positive pour les deux prospects bleu-blanc-rouge.

Pour Essengue, ESPN le plaçait 15e il y a une semaine, à la porte de la Loterie, dont il ferait aujourd’hui partie avec le 12e choix des Bulls. Côté The Athletic, il échouerait malheureusement à quelques places du top 14 en finissant 17ème chez les Wolves. Mais si l’on parle de dynamique positive, c’est que même les autres mocks qui ne le placent pas dans la loterie l’ont fait monter de quelques crans : de 23e à 20e pour CBS Sports, et de 30e à 23e pour The Ringer. On espère une continuité dans cette ascension, histoire de voir le petit (grand) Orléanais parmi les lottery picks de cette Draft 2025.

En ce qui concerne Joan Beringer, l’évolution est peut-être un peu plus contrastée mais il faut aussi mettre ça en lien avec la véritable foire d’empoigne que représente ce premier tour, mis à part pour le top 2. ESPN l’a fait descendre de deux étages depuis la semaine dernière, ce qui le place 15ème chez le Thunder. Ça n’a pas bougé chez CBS où il est toujours projeté 21ème. En revanche, Bleacher Report l’imaginait loin de la loterie en 24ème, alors que la mock de The Athletic publiée hier, est bien celle qui entretient l’espoir d’un top 14 pour le pivot du Cedevita Olimpija, en le propulsant jusqu’à une potentielle treizième position. Histoire d’être complet, The Ringer l’a aussi fait gagner des places. 28ème la semaine dernière et 24ème aujourd’hui. Ce sera peut être un peu court pour aller gratter la loterie, mais sait-on jamais !

LE RESTE DU PREMIER TOUR

En revanche, sur le reste du premier tour, notre bel Hexagone est parfaitement représenté. Grosso modo, on peut espérer quatre autres Français dans le top 30 en plus d’Essengue.

Nolan Traoré, dont la cote connaît des hauts et des bas, est projeté en 24e choix chez ESPN, en 20e chez The Ringer, 19e chez CBS Sports et 26e chez The Athletic.

Pendant ce temps, Maxime Raynaud est en légère ascension. Le pivot de Stanford grapille quelques places chez ESPN et apparaît dans les mocks qui ne le citaient pas encore parmi les choix du premier tour.

Petite incertitude en revanche du côté de Noah Penda concernant sa présence ou non dans ce premier tour. The Ringer l’envoie haut chez les Wizards en choix 18, mais il ne fait pas partie des projections de CBS, ESPN et The Athletic. On croise les doigts !

Ça nous fait donc cinq potentiels Français dans ce premier tour de Draft 2025. On n’oublie pas les deux autres Frenchies inscrits, Mohamed Diawara et Zaion Nebot, mais ils ne devraient pas être sélectionnés.

Les choix ne sont peut-être pas aussi haut que les années précédentes, mais la Grande Ligue continue d’être inondée par des talents venus tout droit de nos contrées bleu-blanc-rouge, et ce pour notre plus grand plaisir.

LES LIENS VERS LES MOCKS