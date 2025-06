NBA Draft 2025 : que disent les mocks draft américaines à J-20 ?

Les Finales NBA sont sur le point de commencer, mais voyageons un peu plus loin dans le futur pour nous intéresser à la Draft 2025, et plus précisément aux différentes mocks proposées par les gros médias américains. Quelles sont les différentes tendances ? Existe-t-il des certitudes ? À quoi s’attendre pour nos Français ? On fait le point !

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

LES LOTTERY PICKS

Le top 2 semble être la seule chose certaine de chacune des mocks. Cooper Flagg domine évidemment les débats pour le first pick, de même pour Dylan Harper dont les Spurs semblent être tombés amoureux (à moins que ce ne soit qu’un écran de fumée pour tenter le trade de Giannis…). Derrière, Ace Bailey et V.J. Edgecombe se partagent les places 3 et 4 avec quand même un certain avantage pour l’ailier de Rutgers. Hormis Bleacher Report qui place Khaman Maluach en quatrième, le top 4 est le même chez tout le monde.

En parlant de Maluach, voici bien un joueur qui symbolise la foire d’empoigne que représentent ces picks de loterie. Quatrième pour Bleacher Report, sixième pour The Ringer, septième pour ESPN, neuvième pour CBS mais peut aussi descendre jusqu’à la 13e place selon NBADraft.net. Le pivot de Duke a beaucoup de potentiel mais ne fait pas l’unanimité, et il en est de même pour tous les autres joueurs dans ce mix pour les choix de 5 à 14.

Même traitement pour nos Français, Noa Essengue est le seul à apparaître dans deux mocks draft différentes, mais c’est Nolan Traoré qui remporte la place la plus haute de tous les tricolores avec le sixième pick selon NBADraft.net. Joan Beringer pourrait lui aussi être dans le top 14 selon ESPN et il atterrirait chez les Hawks avec le 13e choix. Tout est encore très ouvert !

LE RESTE DU PREMIER TOUR

Toujours autant d’incertitudes dans cette deuxième partie de premier tour avec des gros écarts de places, ce qui n’est pas surprenant en sortie de loterie. Collin Murray-Boyles passe par exemple de la neuvième place chez ESPN à la… 28e chez NBADraft.net, et il est loin d’être le seul dans ce cas-là.

C’est aussi l’occasion de voir apparaître deux nouveaux Français dans les mocks : Maxime Raynaud qui semble de plus en plus attirer les scouts NBA, mais aussi Noah Penda, projeté entre la 23e et la 30e place.

Trois des cinq mocks draft envoient un de nos Frenchies chez les finalistes du Thunder. On en a l’eau à la bouche rien que d’imaginer Maxime Raynaud évoluer à côté de Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. Les experts de The Ringer semblent, eux, bouder les tricolores avec aucun Français avant le 24e choix. La France fait peur peut-être !

Voici donc le premier compte-rendu de ces mocks draft, qui sera mis à jour d’ici le 25 juin, date à laquelle se tiendra ce premier tour. Le top 2 semble définitivement bloqué mais hormis ça, tout est encore possible. Et on espère voir nos Français grimper encore un peu plus !

LES LIENS VERS LES MOCKS