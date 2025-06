Omar Sy, nouveau co-propriétaire du Paris Basket

Grand acteur mais aussi grand fan de basket, Omar Sy a décidé de s’impliquer au Paris Basketball en devenant co-propriétaire du club de la capitale.

La nouvelle a été annoncée par le Paris Basket sur son compte X, à travers une vidéo d’un peu plus d’une minute durant laquelle Omar Sy prend son costume… d’acteur.

“Cela faisait très longtemps que je n’avais pas ressenti un truc pareil autour du sport à Paris.”

Omar mentionne l’état d’esprit de l’équipe, l’engouement autour de cette dernière, et l’ambition globale du club pour expliquer sa décision de rejoindre le Paris Basket en tant qu’actionnaire.

Dans le dernier carré des Playoffs du Championnat de France et auteur d’une belle campagne en EuroLeague cette saison, le Paris Basket a effectivement de quoi séduire les investisseurs.

Est-ce que les joueurs de la capitale vont-ils pour autant devenir “intouchables” grâce à l’arrivée d’Omar Sy ? Cela reste à voir, mais en tout cas le célèbre acteur de la série Lupin n’est pas là pour faire de la figuration.

“Il sera conseiller culturel du Paris Basketball et ce ne sera en aucun cas un titre honorifique” a déclaré le président et co-propriétaire du club David Kahn. “Dès le début de nos échanges, nous avons exprimé notre volonté qu’il s’implique pleinement dans le développement et le rayonnement du club.”

“Depuis 2018, nous avons conçu le développement du Paris Basketball à travers des méthodes innovantes. L’arrivée d’Omar Sy s’inscrit pleinement dans cette dynamique et je suis convaincu qu’il saura apporter un regard décisif pour continuer à porter ce club vers de nouveaux sommets.” – Eric Schwartz, propriétaire du Paris Basket