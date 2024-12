Le Paris Basketball continue d’écrire son Histoire. En seulement six ans, le club de la capitale est passé de la Pro B à une série de 10 victoires consécutives en EuroLeague ! Une folle ascension où rien n’a été laissé au hasard…

12 juillet 2018 : création du Paris Basketball

En juillet 2018, le Paris Basketball voit le jour. À la tête, on ne retrouve pas n’importe qui, mais deux hommes : David Kahn et Eric Schwartz.

Des passionnés de basket qui ont fait leurs armes aux États-Unis. Kahn fut l’ancien directeur des opérations basket du côté des Timberwolves et a participé à l’élaboration de la salle des Pacers, la Bankers Life Fieldhouse. Des qualités qui serviront bien plus tard au Paris Basketball. Quant à Eric Schwartz, il fut propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks.

En clair, on se retrouve avec des passionnés de basket qui savent de quoi ils parlent et qui ont pour objectif de faire de Paris une place incontournable du basket.

C’est bien ce qui manque à la capitale à ce moment-là : avoir un club qui représente vraiment la ville lumière. Si en banlieue, on peut retrouver Nanterre et les Metropolitans 92, il fut un temps où aucune équipe n’était liée avec Paris comme cela peut être le cas au foot ou hand.

À partir de rien ou presque, les deux propriétaires font surgir un club et depuis le départ, le message reste le même :

“Faire du Paris Basketball, une place incontournable du basket européen.”

Les actes vont vite être joints aux paroles.

13 juin 2021 : l’accession à la première division

En trois ans, le Paris Basketball change de dimension avec l’accession à la première division du basket français, après un passage en Pro B entre 2018 et 2021.

Sauf que durant ces trois saisons, Paris ne s’est pas contenté de gravir les échelons pour atteindre l’élite. Non, non, on est bien au-delà de ça. Les dirigeants ont fait le choix de produire un projet sportif cohérent dont la montée ne serait pas seulement un objectif, mais surtout une étape vers des aspirations bien plus grandes.

Pour ce faire, le Paris Basketball a œuvré avec des recrutements intelligents comme l’arrivée de Sylvain Francisco ou celle d’Amara Sy, mais aussi avec la signature de jeunes joueurs comme Ismaël Kamagate.

Paris passe non seulement un cap sur le plan sportif, mais aussi sur le plan culturel et commence à attirer ses premiers fans. De quoi se faire une place plus que sérieuse dans le paysage du basket parisien et national.

11 février 2024 : inauguration de l’Adidas Arena

Si pour être un grand d’Europe, il faut bien sûr avoir des résultats sportifs, il faut aussi avoir une identité propre. Est-ce que vous verriez les Knicks jouer dans une autre salle que le Madison Square Garden, ou les Lakers abandonner leur tunique jaune et violet ? Non.

Pour le Paris Basketball, c’est pareil.

Par exemple, si vous suivez un peu les matchs du club de la capitale, vous constatez que c’est le seul club d’EuroLeague à n’avoir aucun sponsor majeur sur son maillot. Est-ce une volonté des dirigeants ? Oui et non.

Les propriétaires du club tirent leurs ambitions et leurs aspirations de ce qui peut se faire en NBA. Logique, vu que c’est là-bas qu’ils ont appris. Ce n’est un secret pour personne, la Grande Ligue américaine propose un produit assez premium toujours à la recherche d’une expérience optimale.

C’est le même schéma qui se répète pour le Paris Basketball.

“On veut embarquer des marques qui auront, avec nos résultats, notre image et l’expérience dans l’Arena, ce petit plus qu’elles n’auraient pas dans des campagnes média traditionnelles.” – Jérôme de Chaunac, directeur adjoint du Paris Basketball

Aujourd’hui, le Paris Basketball demanderait entre 700 000 et 900 000 euros à un éventuel sponsor qui souhaite avoir son logo sur le maillot du club. Un montant au-dessus de ce qui peut se faire en Europe, mais qui se justifie face à la grandeur que cherche à atteindre le Paris Basketball.

Pour avoir une telle importance, il faut une salle qui soit tout autant à la pointe de la technologie. C’est comme ça que le 11 février 2024, l’Adidas Arena ouvre ses portes. Construite en partie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est le club de la capitale qui en est le principal résident.

Elle aussi puise ses aspirations du côté du Pays de l’Oncle Sam, et d’ailleurs de nombreux spectateurs constatent ce côté “ambiance à l’américaine”.

12 avril 2024 : le Paris Basketball remporte l’EuroCup

Encore une fois, pendant ses deux années dans l’élite, le Paris Basketball ne s’est pas tourné les pouces. Après avoir frôlé la relégation pour sa première saison, les Parisiens ont failli faire les Playoffs dès leur second exercice en première division, mais ça s’est joué à pas grand-chose (PB a fini 9e, ratant de peu les séries éliminatoires).

Pour la saison 2023-24, le Paris Basketball décide de frapper un grand coup avec deux arrivées majeures. La première, T.J. Shorts et la seconde, Nadir Hifi. Si Shorts est indispensable sur le parquet, celui qui fait le plus parler, c’est Nadir. L’ex-joueur du Portel est un phénomène du basket français comme on en voit peu. S’il ne joue pas en NBA malgré de nombreux essais notamment en Summer League, il porte le rayonnement du championnat français et du Paris Basketball sur son dos à travers ses très gros cartons au scoring !

Il faut dire que Nadir Hifi a le bagage complet d’un mec qui fait cliquer. Jeu flashy, bonne humeur permanente, des highlights à ne plus savoir quoi en faire, il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne parle de lui. Dans son sillage, bon nombre de fans commencent à s’intéresser au Paris Basketball et avec une nouvelle salle flambant neuve, la curiosité n’est que plus importante.

Bref, avec ses nouvelles arrivées, le Paris Basketball est plus que jamais ambitieux. Il remporte la Leaders Cup en 2024 et peut mettre un premier trophée national dans son étagère. Ensuite, il part à la conquête de l’Europe et ça commence par l’EuroCup (deuxième compétition la plus importante du Vieux Continent).

Ce n’est que la deuxième fois que le club de la capitale participe à la compétition. Personne ne s’attend à voir Paris la remporter. Pourtant, vous commencez à le comprendre, c’est quand on n’attend pas le Paris Basketball que le Paris Basketball se surpasse.

De fil en aiguille, Paris s’impose, Paris domine et Paris avance. Puis de fil en aiguille toujours, les voici en finale pour une affiche 100% made in France. Paris Basketball vs Bourg en Bresse. On ne va pas faire durer le suspense 1 000 ans. Paris s’impose deux manches à rien et remporte son premier sacre européen au terme d’une campagne absolument folle de 22 victoires pour 1 défaite.

En marge de cette magnifique épopée, le Paris Basket réussit aussi un magnifique parcours en championnat de France, avec une participation à la grande finale face à Monaco, finalement perdue 3-1. Le principal est cependant assuré. Le club de la capitale bascule dans une toute nouvelle dimension.

Prochain arrêt : l’EuroLeague

6 décembre 2024 : 10 à la suite en EuroLeague !

Le Paris Basket commence son intersaison en changeant de coach. Exit Tuomas Iisalo et bienvenue Tiago Splitter. Si l’entraîneur change, la philosophie reste la même : attaquer vite et bien.

Si en championnat de France, le PB ne connaît pas beaucoup de soucis, le démarrage est plus compliqué en EuroLeague. Il faut dire que les attentes autour du Paris Basket ne sont pas très élevées et ce début en 1-3 (une victoire, trois défaites) n’inquiète pas plus que ça, et semble même plutôt “normal” vu la difficulté de la compétition.

Sauf que, rappelez-vous, on vous disait que le Paris Basket n’était jamais aussi fort que lorsqu’il n’était pas attendu. Le meilleur exemple se retrouve ici.

✅🇫🇷 PARIS SHOWS NO SIGNS OF SLOWING DOWN!

9 WINS IN A ROW!

Maccabi Tel Aviv – Paris 81-93 pic.twitter.com/ejh0QzB7rM

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 3, 2024

Une victoire, deux victoires, cinq victoires et PARIS REMPORTE NEUF SUCCÈS CONSÉCUTIFS ?!?!?!?! Oui, les Parisiens enchaînent les exploits sur la plus grande scène du basket européen, battant des équipes prestigieuses, comme Kaunas, le Partizan Belgrade, Barcelone etc. Le record de Monaco est battu et Paris devient officiellement le club français avec le plus de victoires consécutives en EuroLeague.

Mais 9, ce n’est pas un beau numéro. Ce qu’on veut, c’est 10, un beau chiffre rond.

C’est à cause de ça que tous les regards se retrouvent braqués sur la rencontre d’hier soir entre le Paris Basketball et l’Olympiakos. Rapidement, les Parisiens prennent 20 points d’avance, mais les Grecs amorcent un comeback exceptionnel avec un run de 22-0 pour repasser devant. C’est alors qu’on retrouve deux joueurs, les deux recrues phares de la saison dernière : T.J. Shorts et Nadir Hifi.

Les deux joueurs remettent la Ville Lumière devant et Paris s’impose 96-90. Le Paris Basketball est plus que jamais en tête de l’EuroLeague après 14 journées.

Mais où le club de la capitale s’arrêtera-t-il ?

