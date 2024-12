En octobre dernier, lors de la pré-saison, le joueur des Lakers Quincy Olivari avait réalisé son rêve en rencontrant son idole de jeunesse Stephen Curry. Aujourd’hui, on apprend qu’il va signer avec Curry Brand.

C’est la belle histoire du jour.

D’après l’insider Shams Charania, Quincy Olivari – en two-way contract avec les Lakers – est sur le point de rejoindre la marque de Stephen Curry, devenant ainsi le deuxième joueur après De’Aaron Fox à rejoindre Curry Brand (sous Under Armour).

Olivari is set to become the second active NBA player to sign with Curry Brand, joining Kings star De'Aaron Fox, who received a signature shoe that debuts today.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 6, 2024

Né à Atlanta en 2001, Quincy Olivari a idolâtré Stephen Curry durant son adolescence. Il l’a tellement idolâtré qu’il a fondu en larmes il y a quelques semaines juste après le match Warriors – Lakers en pré-saison, durant lequel Olivari a pu rencontrer Steph.

“Je suis fan de lui depuis que je suis en sixième. Je ne sais pas quoi dire. Parce que c’est mon idole. […] J’avais son maillot, il me l’a signé deux fois, je dormais avec ce maillot, et je voulais tellement lui ressembler. De pouvoir le rencontrer, lui parler, et voir qu’il a du respect pour moi, ça signifie tout pour moi.” – Quincy Olivari

L’émotion de Quincy Olivari, rookie des Lakers, en expliquant son échange avec son idole Stephen Curry, lors du match face aux Warriors.

Alors qu’il se bat pour se faire une place en NBA, Olivari – 23 ans – n’avait sans doute jamais imaginé rejoindre son idole de jeunesse à travers un contrat chaussure. C’est pourtant bien une réalité.

