Malgré ses 35 ans, James Harden est toujours capable de diriger à lui seul ou presque une attaque NBA, et est l’une des raisons du début de saison surprenant des Clippers.

21,6 points, 6,8 rebonds et 8,5 passes de moyenne, le tout en jouant 34 minutes tous les soirs, sans rater le moindre match depuis le début de la saison.

Malgré une efficacité offensive qui laisse souvent à désirer, il ne fait aucun doute que James Harden fait un gros boulot cette saison pour porter les Clippers offensivement. Cela lui arrive même d’enclencher occasionnellement le mode 2018, comme lorsqu’il a planté 43 points sur la truffe des Wizards, ou compilé 39 points et 11 caviars face aux Nuggets.

Comment expliquer ce regain de forme alors qu’il restait sur l’une de ses plus faibles saisons au scoring (16,6 points) l’an passé ? Brian Windhorst d’ESPN a peut-être une explication.

“Des proches d’Harden ont déclaré à ESPN qu’il s’efforçait de dormir le plus longtemps possible pour pouvoir jouer à l’âge de 35 ans.”

Ce n’est un secret pour personne, James Harden aime sortir et faire la bringue. Les soirées du Barbu ont souvent été un sujet de conversation, notamment durant ses années Rockets et notamment durant le COVID, où Harden avait participé à plusieurs fêtes d’anniversaire de Lil Baby à Atlanta et Las Vegas. On parle quand même d’un mec qui a son maillot retiré dans un… strip-club à Houston.

Néanmoins, alors qu’il s’approche progressivement de sa fin de carrière, James Harden semble s’être un peu assagi. On dit “un peu”, car on l’imagine mal aller au lit à 20h un samedi soir alors qu’il vit à Los Angeles et qu’il reste l’une des plus grandes stars de la NBA actuelle. Mais tout indique que le Barbu a gagné en professionnalisme cette saison.

ESPN ajoute aussi que James Harden fait des heures supp’ à la salle et inspire ses coéquipiers à en faire de même. Enfin, l’arrivée de Jeff Van Gundy – maître de la défense – dans le staff des Clippers pousserait également le Barbu à être encore plus rigoureux dans sa préparation.

Sous l’impulsion d’un James Harden plus frais qu’avant et une défense élite, les Clippers affichent actuellement un bilan positif de 14 victoires en 24 rencontres.

Le Barbu, qui a récupéré toutes les clés de l’attaque sans Paul George et Kawhi Leonard, est redevenu “le système” et compte bien maximiser les belles années qu’il lui reste.

