Une nouvelle fois absent vendredi soir face aux Kings, Victor Wembanyama est actuellement touché au niveau du dos. Quand retrouvera-t-il les parquets ? Les Spurs espèrent le voir en tenue dès demain.

Depuis sa dernière apparition à Phoenix en début de semaine, Victor Wembanyama squatte l’infirmerie des Spurs. La faute à des douleurs au dos qui l’ont obligé à déclarer forfait contre les Bulls et les Kings, deux matchs perdus par San Antonio avec… 139,5 points encaissés en moyenne.

Bref, Wemby manque aux Spurs (et à nous aussi). Et le coach Mitch Johnson a logiquement été interrogé sur une potentielle date de retour du phénomène français.

“On va l’évaluer au jour le jour, et agir en conséquence. On espère le revoir dimanche.”

Cela reste très flou, et on sait que les Spurs ne prendront aucun risque avec l’état de santé de Victor Wembanyama. Surtout quand ça concerne une blessure au dos.

San Antonio affronte les Pelicans dans la nuit de dimanche à lundi (1h du matin), avec comme objectif de mettre fin à cette série de trois défaites qui a remis les Spurs dans le négatif (11 victoires – 12 défaites cette saison).

Source texte : ESPN

Coach Mitch Johson says he was happier with tonight’s effort from the Spurs but they still have a lot to clean up. I’ll add that Victor Wembanyama’s return remains a day to day thing. He is not sure if he will be back by Sunday. #PorVida #NBA #ScaramentoProud pic.twitter.com/ckHkVupHQi

— SpursRΞPORT (@SpursReporter) December 7, 2024