On ne change pas une équipe qui gagne, ni un récap qui récapitule. Trois matchs de WNBA la nuit passée, voyons voir ce qui s’y est… passé, une belle rime riche ça, au moins autant que la palette de Gabby Williams.

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de cette soirée, les toutes jeunes joueuses de Washington ont encore livré une belle bataille, mais l’aspirateur Shakira Austin ou les rookies Sonia Citron et Kiki Iriafen n’ont pas réussi à combler le retard accumulé face au Dream d’Atlanta de Brittney Griner. Toujours aussi dur pour le Connecticut Sun, défait par les Wings de Paige Bueckers (21 points et 7 passes) dans le duel des nuls de l’Est face aux nuls de l’Ouest. La Française Bria Hartley était de retour sur le banc de Rachid Meziane et elle a été discrète (7 points, 2 rebonds, 2 passes et 2 steals), contrairement à une autre Française qui n’en finit plus de cartonner…

Gabby Williams bien sûr ! Quelques jours après son match historique face aux Sparks de Los Angeles, notre Gabrielle nationale a récidivé à Vegas, et sa combinaison n’a pas été un brelan mais plutôt un double-double (18 points et 12 rebonds), son premier en carrière qui vient confirmer son superbe début de saison avec Seattle. Dominique Malonga n’a quant à elle eu le droit qu’à des miettes cette nuit et n’a pas scoré, pour la première fois de sa saison.

Gabby Williams tonight 🔥

• 18 points

• 12 rebounds

• 4 assists

pic.twitter.com/geLR3jruuP

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 21, 2025

Le programme de ce soir