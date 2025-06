Draft NBA : le français Joan Beringer invité dans la Green Room !

Après Nolan Traoré et Noa Essengue, voilà qu’un troisième français est invité dans la prestigieuse Green Room de la NBA, pour vivre la Draft. Un signal fort envoyé par la ligue qui montre qu’il pourrait bien être drafté parmi les 20 premiers, même si rien n’est vraiment sûr.

Comment obtenir une invitation dans la Green Room de la NBA ? Suffit de faire partie des meilleurs prospects de la cuvée, ceux que la ligue considère comme les jeunes les plus susceptibles d’être appelés tôt. Nolan Traoré et Noa Essengue sont les deux français qui ont reçu cet honneur dès la première vague d’invitations, et ils sont rejoints par Joan Beringer, autre prospect tricolore que la NBA considère donc comme l’un des joueurs pouvant être sélectionné au début de la soirée.

NEWS: French center Joan Beringer has received a green room invite to attend the NBA Draft with his family, a source told ESPN. pic.twitter.com/7XcMWE3TQA

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 19, 2025

La Green Room, pour ceux qui ont dormi au fond de la classe, c’est l’espace devant la scène où Adam Silver annonce les choix des équipes. Une invitation vous donne accès à une table autour de laquelle vous avez le droit d’inviter 6 personnes de votre choix. Rendez-vous le 25 juin pour voir ça en vrai, ça va être génial.