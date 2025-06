D’ici quelques jours, la Draft NBA 2025 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. Jusqu’au Jour J on vous présente un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. Aujourd’hui ? On se penche sur le profil d’un nouveau talent venu d’Europe, le guard de grande taille, Kasparas Jakucionis.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : 1/2

1/2 Équipe : Illinois (ancienne fac de Deron Williams)

Illinois (ancienne fac de Deron Williams) Taille : 1m98

1m98 Poids : 93 kilos

93 kilos Envergure : 2m02

2m02 Statistiques 2024-25 : 15 points, 5,7 rebonds, 4,7 passes, 3,7 ballons perdus, 44% au tir dont 31,8% à 3-points et 84,5% sur la ligne

15 points, 5,7 rebonds, 4,7 passes, 3,7 ballons perdus, 44% au tir dont 31,8% à 3-points et 84,5% sur la ligne Comparaison NBA : Josh Giddey, Austin Reaves, Brandin Podziemski, Tyrese Haliburton ?

Josh Giddey, Austin Reaves, Brandin Podziemski, Tyrese Haliburton ? Prévision TrashTalk : entre 8ème et 13ème place

Son parcours

Natif de Lituanie, Kasparas Jakucionis a très naturellement fait ses débuts dans son pays, du côté de Vilnius. Il a néanmoins terminé sa formation dans les équipes jeunes du grand FC Barcelone, avec qui il a même disputé quelques matchs en pro. Désireux de jouer en NBA, le guard a préféré rejoindre la fac d’Illinois et s’acclimater au basket américain plutôt que de poursuivre sur le Vieux Continent. En NCAA, il a conduit son équipe à la March Madness, où ils ont été éliminés dès le second tour. Kasparas Jakucionis a ensuite fait le choix de se déclarer pour la Draft, où il est attendu dans le Top 15 par la majorité des observateurs.

Ses points forts

Créateur élite

Vision du jeu

Taille

Expérience Pro

Potentiel offensif

La première chose qui marque concernant Kasparas Jakucionis, c’est sa capacité à créer. Véritable général sur le terrain, il brille par sa vision du jeu et il a du culot pour tester des passes spectaculaires. Passe laser, passe aveugle, passe dans le dos, il y aura de quoi régaler les amoureux de caviar.

Jakucionis a aussi un vrai potentiel offensif, avec une bonne maitrise sur pick and roll pour scorer à mi-distance ou attaquer le cercle. Avec plus de consistance à 3-points, il peut devenir un scoreur en 3 dimensions et surtout un joueur très complet et capable de (presque) tout faire en attaque.

Meneur de grande taille, Kasparas Jakucionis a les qualités pour impacter autant au scoring, qu’à la passe et au rebond. Un profil polyvalent qui laisse imaginer quelques triple-doubles à venir.

Kasparas a aussi l’avantage d’avoir une expérience plus développée en pro que la plupart de ses camarades de promo. Il a en effet pu jouer quelques matchs avec le FC Barcelone et a donc déjà pu s’habituer à jouer face à des joueurs plus âgés et expérimentés.

Ses points faibles

Shoot extérieur ?

Turnovers

Défense

Qualités athlétiques

Kasparas Jakucionis a un peu les défauts de ses qualités, malheureusement pour lui. Comme nombre de créateurs, il a beaucoup de déchet dans son jeu et peut perdre beaucoup de ballons. Sur les deux matchs disputés à la March Madness, il avait ainsi accumulé plus de turnovers (12) que de paniers inscrits (8). Il est spectaculaire mais doit faire de meilleurs choix.

Le shoot du talent lituanien est plutôt une force mais il ne tournait qu’à 32% à 3-points cette saison en NCAA. Un chiffre qu’il convient de nuancer car jusqu’en janvier, il était à plus de 41% de loin. Il s’est ensuite blessé à l’avant bras et ses pourcentages ont plongé sur la seconde partie de saison. Reste à savoir quel Jakucionis on verra à la rentrée.

Avec un profil très à l’européenne, Kasparas Jakucionis est avant tout quelqu’un qui sent le jeu, avec un bon QI basket, mais dont les qualités athlétiques sont plutôt “middle”. Il n’est pas lent ni poids plume mais très loin de certains freaks qu’on peut voir en NBA. Offensivement, il aura plus de mal à créer la séparation face à des guards plus puissants et plus grands et défensivement, des meneurs plus petits et plus rapides peuvent le prendre de vitesse.

Ce qui va faire la différence

Sa capacité à développer un tir à 3-points fiable

Epurer son jeu

Kasparas Jakucionis a toutes les qualités pour se faire sa place en NBA. Un solide playmaker polyvalent sera toujours utile, même avec des limites en défense. C’est surtout son shoot qui va être scruté. Il a un bon profil de second créateur, mais va devoir rassurer sur sa capacité à sanctionner à 3-points. Ce n’est plus Illinois et il n’aura pas toujours la balle en main avec carte blanche pour faire ce qu’il veut, il doit développer son jeu sans ballon. Dans un projet patient où il a le temps pour se développer, il pourrait bien donner quelques regrets aux équipes qui l’ont laissé passer à la Draft. C’est un pur diamant à polir.

Projection NBA

Si ses pourcentages à 3-points n’avaient pas baissé en cours de saison, Kasparas Jakucionis aurait certainement été un bon candidat pour le Top 5-6 de sa Draft. Il semble désormais parti pour être sélectionné autour de la 10ème place. Selon un départ d’Anfernee Simons, les Blazers pourraient être une destination intéressante (11ème). On surveille les Hawks aussi à la 13ème place, d’abord dans un relai de Trae Young ou pour lui succéder à la mène s’il venait à partir. Un peu plus haut, les Nets (8ème) seraient aussi un choix logique, puisqu’ils manquent d’options à la création.

ESPN l’annonce en 11ème position (Blazers)

Bleacher Report l’annonce en 13ème position (Hawks)

CBS Sports l’annonce en 13ème position (Hawks)

The Ringer l’annonce en 10ème position (Rockets)

Sources : ESPN, The Athletic, The Ringer, Bleacher Report, Jonathan Givony (ESPN)